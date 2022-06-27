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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

2 пункта со знаком минус составил в мае индикатор бизнес-климата Банка России — показатель вырос за месяц на 2,4 пункта, отражая замедление темпов спада экономики. Индекс оценок текущего состояния также вырос (с минус 11,4 до минус 8,2 пункта), но находится в глубоко отрицательной зоне. Улучшение настроений бизнеса в основном приходится на оптовую торговлю (с минус 24,8 до минус 14 пунктов) и сферу услуг (с минус 13,6 до минус 7,2 пункта), в промышленности же спад усилился (за счет добывающих отраслей, с минус 1,6 до минус 9,3 пункта). В обработке темпы спада замедлились (с минус 9 до минус 6,8 пункта) благодаря производству потребительских товаров из-за переориентации спроса на внутренний выпуск.

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