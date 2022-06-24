Для спасения Даши Сайгачевой не хватает 712 521 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Даши идиопатический грудопоясничный сколиоз, прогрессирующая форма. Искривление уже достигло 4-й степени. Девочка страдает от боли в спине и груди, ей трудно сидеть и стоять, есть риск возникновения сердечно-легочной недостаточности. Предотвратить осложнения поможет операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После периода восстановления качество жизни Даши значительно улучшится, она сможет жить нормальной жизнью, забыв о своем недуге».

Стоимость операции 1 543 521 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 712 521 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Сайгачеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Дашиной мамы — Ольги Владимировны Сайгачевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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