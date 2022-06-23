Губернатор Санкт-Петербурга будет назначать своих заместителей без согласования с депутатами

На заседании в четверг заксобрание Петербурга одобрило поправки губернатора Александра Беглова к городскому уставу, снимающие с главы города обязанность согласовывать с депутатами кандидатов в свои заместители. Теперь губернатор будет просто уведомлять парламент об их назначении.

Спикер заксобрания Александр Бельский поддержал инициативу господина Беглова: «Это полномочие парламента действительно давно уже стало формальностью, которая не оказывает практически никакого влияния на качество отбора членов правительства». По его словам, сложно вспомнить случай, чтобы внесенная кандидатура была отклонена. «Победа (губернатора.— “Ъ”) на выборах определяется уровнем доверия людей, в том числе и к той кадровой политике, которую он намерен проводить. Так что вполне логично выглядит его право самостоятельно формировать управленческую команду, с которой он будет работать»,— резюмировал господин Бельский.

Против поправок выступил представитель «Яблока» Борис Вишневский. Он призвал депутатов не лишать самих себя полномочий. «Зачем мы тогда нужны вообще?» — возмутился политик. Впрочем, эффекта его обращение не возымело: 35 парламентариев поддержали поправки и только 9 — проголосовали против.

Отметим, что обязанность губернатора согласовывать своих заместителей с депутатами существовала с момента появления устава Санкт-Петербурга. При этом у господина Беглова ни разу не было случая, чтобы депутаты не согласовали предложенную им кандидатуру вице-губернатора.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Андрей Прах