С уверенностью в завтрашней просрочке

После начала военных действий РФ на Украине клиенты российских банков растеряли уверенность в себе: только менее четверти из них не сомневаются в своей способности обслуживать текущие кредиты. В дальнейшем эксперты допускают, что уверенных в своей платежеспособности станет еще меньше, что приведет к росту плохих долгов и сокращению кредитования. Впрочем, банкиры настроены более оптимистично, в том числе меняя линейки в пользу комиссионных продуктов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Доля клиентов, способных обслуживать свои текущие задолженности, к концу весны заметно снизилась. Как следует из опроса Kept (бывшая KPMG), проведенного в апреле—мае, только 23% респондентов уверены в собственной способности обслуживать текущие долги. По оценке директора практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольги Бледновой, это вдвое меньше, чем могло быть до начала специальной военной операции России на Украине. В дальнейшем если ситуация будет усугубляться, доля таких заемщиков может снизиться еще больше, отмечает она. В опросе Kept приняли участие свыше 2 тыс. респондентов — розничных клиентов, а также компаний малого и среднего бизнеса.

Для многих людей ситуация стала нестабильной с точки зрения работы. «Для банков это значит, во-первых, высокий риск роста просроченной задолженности в будущих периодах, а во-вторых, необходимость прорабатывать инструменты митигации рисков (снижения вероятности рискового события и минимизации его последствий.— “Ъ”) по кредитному портфелю и пересмотру риск-стратегий»,— поясняет госпожа Бледнова.

Согласно данным ЦБ, в розничном кредитном портфеле банков на 1 апреля объем просроченных ссуд на срок свыше 90 дней превысил 1 трлн руб. (4,1%). Реальный рост плохих долгов в апреле—мае (за два месяца) без эффекта реструктуризаций и кредитных каникул, которые в настоящее время сглаживают ситуацию и качество банковских активов, мог составить до 15%, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота. «Это значит, что за этот период по крайней мере каждый седьмой заемщик утратил способность обслуживать свои кредиты»,— поясняет эксперт. До конца года объем плохих ссуд без учета реструктуризаций и каникул может увеличиться еще на 25–30%, оценивает эксперт.

При этом банки демонстрируют больший оптимизм. В Сбербанке отмечают, что портфель розничных кредитов ведет себя довольно устойчиво, а в части корпоративных клиентов также не видно «никаких проблем». Так, доля просроченной задолженности на срок один день и более в кредитном портфеле банка стабильная и находится на уровне 1,5%, что является самым низким значением за последние годы.

Объем свободных средств как у компаний, так и у розничных клиентов сократился, подтверждают в Абсолют-банке, но «это не отразилось на качестве обслуживания кредитов клиентов», заверяют там. Как отмечает аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский, на фоне инфляционного всплеска, отмеченного в марте, и структурных изменений в экономике способность людей к обслуживанию банковских кредитов снизилась. Но начиная с мая видно «постепенное восстановление в сфере розничного кредитования» и не видно «существенных рисков роста закредитованности», отмечает он.

По мнению руководителя направления по оказанию услуг финансовым институтам компании Б1 (бывшая EY) Геннадия Шинина, рост «тревожности населения» и сокращения потребления и затрат закономерен — «неопределенность побуждает сберегать». По результатам исследования Kept, более 93% респондентов планируют сократить затраты. В свою очередь, для банков — это упущенные возможности с точки зрения получения процентных доходов, указывает господин Шинин.

Об этом говорят и банкиры. Уровень маржинальности банковского бизнеса существенно сократился за последние месяцы, отмечают в Абсолют-банке. Одной из причин был рост ставок в краткосрочном периоде, что привело к снижению спроса на заемные средства со стороны клиентов (см. “Ъ” от 20 мая и 8 июня). Теперь же, поясняют в банке, кредитные организации пересматривают модели и продуктовую линейку и делают акцент на развитие комиссионных продуктов.

Ольга Шерункова