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Коммерсантъ FM
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«Колорадо» разыграл лишнего

Выиграв четвертый матч финала у «Тампы», он очутился в шаге от победы в Кубке Стэнли

«Колорадо Эвеланш» очутился в одном шаге от триумфа в финале Кубка Стэнли, поведя в серии против «Тампа-Бей Лайтнинг» со счетом 3:1. Этого преимущества он добился благодаря победе на чужой площадке в четвертой встрече, у которой был несомненный скандальный оттенок. Выигрыш — 3:2 — денверцам принес гол, забитый в овертайме Наземом Кадри в тот момент, когда у гостей на площадке был лишний игрок.

Игрок «Колорадо» Назем Кадри (№91) забивает победный гол в ворота «Тампы»

Игрок «Колорадо» Назем Кадри (№91) забивает победный гол в ворота «Тампы»

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Игрок «Колорадо» Назем Кадри (№91) забивает победный гол в ворота «Тампы»

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

У тренера «Тампы» Джона Купера, говорившего про «разрывающееся от обиды сердце», у всех ее игроков были, конечно, все основания считать итог этого матча трагедией, большой несправедливостью. В конце концов точно нельзя сказать, будто бы команда, победившая в двух предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли, в нем настойчиво звала беду в свой дом. Наоборот, она играла вроде бы вполне пристойно. Может, не так ярко, как в третьем матче, в котором разбила уже почувствовавший было себя фаворитом «Колорадо» со счетом 6:2, но достаточно мощно, чтобы гости испытывали дискомфорт.

На самом деле не было бы ничего странного, если бы уже в стартовом периоде «Тампа» создала громадный запас прочности, позволяющий спокойно смотреть в будущее.

Чтобы открыть счет, ей понадобилось чуть больше, чем полминуты, и гол Энтони Сирелли стал самым быстрым в финалах play-off аж с 2006 года. При этом и после него «Тампа» продолжала наседать.

Ее преимущество неплохо иллюстрирует статистика бросков в створ. В первой двадцатиминутке у «Тампы» их было 17 против 4 — у «Колорадо». Причем половина из скудного денверского набора была бросками в меньшинстве, то есть с целью не столько потревожить голкипера Андрея Василевского, сколько потянуть время.

Но уйти в отрыв не вышло. Впрочем, и во втором периоде ничто не предвещало катастрофы. Лидер «Колорадо» Нейтан Маккиннон восстановил равновесие после классной комбинации, разыгранной в большинстве. Однако вскоре «Тампа» снова была впереди. Это защитник Виктор Хедман решился на сольный проход и исполнил его потрясающе.

Трибуны, конечно, завелись по полной, думая, что перелом близок. А денверцы отказывались гнуться и держались, держались, держались. А в начале заключительного выстрелило их четвертое звено. Формально автором гола был признан Эндрю Коглиано, но в действительности шайбу в ворота запихнули коллективными усилиями. Красоты тут никакой не было, но в финалах Кубка Стэнли она часто и не нужна.

Матч перетек в овертайм, в котором «Колорадо» уже довольно явно превосходил «Тампу» в свежести. Те, кому милее денверская команда, разумеется, вправе были утверждать, что ее победный гол назревал. Шансов у нее имелось немало, но «Тампу» выручали Василевский и штанги.

И все же никуда не денешься от того факта, что у дозревшего победного гола был оттенок слишком скандальный.

На 13-й минуте периода Арттури Лехконен отдал отличный пас на ход влетевшему в чужую зону партнеру. Партнером был Назем Кадри. Один из ведущих форвардов «Колорадо» Кадри еще в третьем матче полуфинальной серии против «Эдмонтон Ойлерс» заработал перелом пальца. Он перенес операцию, и как-то не верилось, что успеет вернуться на лед до окончания сезона. Но Кадри рвался на площадку и в течение трех недель постепенно набирал форму. И тренер «Колорадо» Джаред Беднар в четвертом матче рискнул и включил его в заявку, дождавшись от нападающего подвига.

Получив пас, Назем Кадри объехал российского защитника Михаила Сергачева (кажется, Сергачева подвела слишком длинная смена — сил угнаться за оппонентом не было никаких) и оказался с глазу на глаз с Андреем Василевским. На сей раз голкиперу отразить бросок не удалось — шайба вонзилась в перекладину и застряла в сетке, так что, прежде чем все поняли, что взятие ворот состоялось, прошло несколько секунд.

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Только вот видеоповторы эпизода четко демонстрировали, что засчитывать его было нельзя. Дело в том, что в то мгновение, когда Кадри разбирался с Василевским, на площадке находились не пять, а шесть полевых хоккеистов в форме «Колорадо». Иными словами, денверцам должны были присудить не гол, а удаление за нарушение численного состава. И НХЛ даже выпустила пресс-релиз, в котором фактически признала ошибку, указав на то, что как-то так вышло, что никто из четырех арбитров это нарушение не заметил и не отменил маленький карнавал в исполнении хоккеистов «Колорадо».

Теперь они в одном шаге от триумфа в Кубке Стэнли. И сделать они его могут уже в пятницу, когда в Денвере состоится пятый матч финала.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №111 от 24.06.2022, стр. 12

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