Мандат Валерия Рашкина ушел на «Левый фронт»

Центризбирком 22 июня решил передать мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Этот вопрос появился в повестке заседания незадолго до его начала, хотя в первом варианте, размещенном на сайте комиссии накануне, его не было.

Решение было принято без обсуждения: член ЦИКа Александр Курдюмов голосовал против, зампред комиссии Николай Булаев воздержался, остальные были «за». Господин Курдюмов объяснил “Ъ” свою позицию тем, что «в парламенте России должны быть патриоты своей страны», а данный случай охарактеризовал как «менять шило на мыло». Господин Булаев отказался от комментариев. Вопрос о регистрации госпожи Удальцовой в качестве депутата ЦИК рассмотрит 29 июня.

Напомним, Валерий Рашкин был лишен депутатских полномочий 25 мая из-за вступившего в силу приговора по ст. 258 УК (незаконная охота). После этого у КПРФ было 14 дней, чтобы выбрать преемника, и 2 июня партия решила передать мандат супруге лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Но решение вопроса затянулось. Близкий к администрации президента источник “Ъ” говорил, что родившуюся на Украине Анастасию Удальцову проверяют на наличие украинского гражданства, а собеседник “Ъ”, близкий к руководству КПРФ, предполагал, что претензии могут быть связаны со счетами в украинских банках, якобы открытыми для оплаты обучения детей четы Удальцовых.

В свою очередь, председатель ЦИКа Элла Памфилова 15 июня пояснила “Ъ”, что идет обычный и даже «рутинный процедурный процесс». По ее словам, ЦИК уточнял ряд нюансов, чтобы принять «взвешенное решение».

Елена Рожкова