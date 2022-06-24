Есть только БРИКС — за него и держись

Ежегодный саммит БРИКС, прошедший в этом году 23 июня в формате видеоконференции, совпал с самым сложным для участников — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — моментом в истории объединения пяти ведущих экономик незападного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Принципиальным отличием саммита БРИКС этого года, на котором председательствовал Китай, от такой же встречи в сентябре прошлого года, когда БРИКС возглавляла Индия, стали кардинально изменившиеся внешние обстоятельства. Их сегодня принято называть «новой реальностью».

За последний год многое в международных отношениях, мировой торговле и системе безопасности обнулилось или было подвергнуто тотальной переоценке. В связи с этим прежние мантры про многополярный мир и «укрепление сотрудничества в целях достижения прочного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического роста» (формулировка из прошлогодней декларации) рискуют стать пустым звуком.

Для БРИКС внутренний драматизм ситуации состоит в том, что два из пяти его членов — Китай и Россия — оказались в жесткой оппозиции к западному миру и его институтам, а против России и вовсе объявлена война санкций, не имеющая аналогов в современной истории.

В свою очередь, три других члена БРИКС — Бразилия, Индия и Южная Африка, в отличие от России и Китая, имеют с США и Западом отношения стратегического партнерства.

Казалось бы, для них ситуация беспроигрышная: эти страны получают возможность развивать связи как с Западом, так и с Востоком, как с Америкой, так и с Россией.

Но и для Бразилии, Индии и ЮАР нынешняя ситуация — тоже серьезный вызов. Запад требует от них перестать сидеть на двух стульях и присоединиться к войне санкций — чем скорее, тем лучше. То есть Запад фактически играет на раскол БРИКС. Само существование этого объединения, изначально задуманного для того, чтобы обрести большую независимость от западных институтов, иметь свой банк и систему расчетов в национальных валютах, чтобы не зависеть от доллара, противоречит ключевой идее санкционной войны. Ведь ее смысл состоит в том, что у Москвы и Пекина не должно быть никаких лазеек, позволяющих им избежать рестрикций.

А тут — БРИКС, не лазейка, а целый лаз.

Не случайно сразу после саммита БРИКС лидеры Индии и Южной Африки приглашены на саммит «Группы семи» в Германии, где будут обсуждаться меры дальнейшего давления на Россию.

Короче говоря, сегодня для БРИКС наступает краш-тест, который определит его жизнеспособность. Разное прочтение базовой идеи БРИКС его членами неизбежно. В то время как Россия и Китай, заинтересованные в создании альтернативных механизмов глобального управления, делают акцент на необходимости коллективного противостояния гегемонии Запада, другие члены БРИКС пытаются сгладить противоречия, считая БРИКС не альтернативой западным институтам, а дополнением к ним. Весьма символично, что накануне саммита в ведущей индийской газете Times of India вышла статья, в которой со ссылкой на источники в правительстве говорится о том, что Дели «будет стремиться к тому, чтобы предотвратить попытки Китая и России использовать саммит для пропагандистской победы над США и их союзниками».

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”