Даша должна победить

У Даши Сайгачевой из Саранска прогрессирует искривление позвоночника, сколиоз достиг самой тяжелой, 4-й степени. Это значит постоянные сильные боли в спине и груди, нарушение работы сердца и легких. Корсет и лечебная физкультура не помогают. Состояние девочки быстро ухудшается, ей больно сидеть и ходить, тяжело дышать. Дашу спасет операция, которую готовы сделать московские хирурги по новой, щадящей технологии. Но операция стоит более полутора миллионов рублей. У родителей девочки таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состояние Даши быстро ухудшается, и риск тяжелых осложнений слишком высок

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Состояние Даши быстро ухудшается, и риск тяжелых осложнений слишком высок

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Три года назад в жизни Даши случился большой успех: в девять лет она получила третий взрослый разряд по спортивной гимнастике.

— Акробатика — это полет,— объясняет Даша.— Например, сальто: это ощущение воздуха, как будто земное притяжение на тебя не действует. А когда поднимаешься на пьедестал почета, это космос: я смогла, я это сделала, я победила!

Когда Даша говорит о гимнастике, у нее горят глаза. Про болезнь она говорить не хочет. Терпеть не может слово «инвалид» — в семье его никто никогда не произносит. Родители и старшая сестра поддерживают Дашу как могут: папа готов носить на руках, мама всегда рядом, старшая сестра Ира обнимет и утешит.

Почему у Даши начал развиваться сколиоз, до сих пор непонятно. Врачи так и говорят: сколиоз у девочки идиопатический, то есть неизвестного происхождения. Многие думают, что искривление позвоночника бывает из-за того, что ребенок неправильно сидит за партой, горбится, а у спортсменов такого вообще не может быть, ведь у них крепкие мышцы и отличная осанка.

А еще спортсмены каждый год проходят диспансеризацию. Вот во время такого обследования врачи как раз и заметили у Даши нарушение осанки — ей тогда было восемь лет. Через год рентген показал уже сколиоз 2–3-й степени. У Даши начались боли в спине. Заниматься спортивной гимнастикой она не могла, но и без спорта жизнь не представляла, поэтому перешла в студию воздушной гимнастики, где нагрузки не такие суровые.

Через два года и эти занятия пришлось прекратить: девочка быстро росла, сколиоз стремительно усиливался и достиг 4-й, самой тяжелой степени. Правое плечо стало выше левого, появился горб справа, образовался тазовый перекос. Даша старательно маскируется, носит мешковатые футболки, отращивает волосы, чтобы искривление было не так заметно.

— Нет, в школе не дразнят, относятся с пониманием,— говорит ее мама Ольга.— Дашу вообще уважают: она отличница, победитель олимпиад, староста класса. И фигура ведь не главное, самое плохое, что дочке постоянно очень больно. Болит голова, грудь, спина. Даже уроки приходится делать лежа — сидеть очень тяжело, практически невозможно.

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, куда Дашу направили на обследование из Саранска, сказали, что нужна операция, но сделать ее смогут не раньше 14-летнего возраста, когда у девочки завершится период роста костей. Только тогда на позвоночник можно будет установить жесткую фиксирующую металлоконструкцию — пока ребенок растет, такие операции проводить не рекомендуется.

Ольга в отчаянии начала искать специалистов, которые помогли бы Даше безотлагательно. И узнала, что профессор Сергей Колесов в московском НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова делает уникальные операции на позвоночнике с применением новой, щадящей технологии, после который дети быстро восстанавливаются. Это то, что очень нужно сейчас Даше.

Вот только стоимость такой операции и специальной металлоконструкции для ее родителей неподъемна. В Дашиной семье есть любовь, тепло и поддержка, а полутора миллионов нет. Можно еще встать в очередь за госквотой на операцию. Но очередь до Даши дойдет года через три. Так долго она не может ждать — ее состояние быстро ухудшается, и риск тяжелых осложнений слишком высок.

— Операции я не боюсь, наоборот, очень-очень хочу, чтобы ее поскорее сделали. Я понимаю, что в спорт уже вряд ли вернусь, но я могу быть тренером, хорошим. А еще я очень хочу жить как раньше, без боли,— говорит девочка.— Это тоже как подняться на пьедестал. Только побеждаешь не соперников, а свою болезнь.

Давайте поможем Даше, это станет самой важной победой в ее жизни.

Для спасения Даши Сайгачевой не хватает 712 521 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Даши идиопатический грудопоясничный сколиоз, прогрессирующая форма. Искривление уже достигло 4-й степени. Девочка страдает от боли в спине и груди, ей трудно сидеть и стоять, есть риск возникновения сердечно-легочной недостаточности. Предотвратить осложнения поможет операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После периода восстановления качество жизни Даши значительно улучшится, она сможет жить нормальной жизнью, забыв о своем недуге». Стоимость операции 1 543 521 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 712 521 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Сайгачеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Дашиной мамы — Ольги Владимировны Сайгачевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Оксана Пашина, Мордовия