Подростковый рынок

Впервые с конца мая индекс Московской биржи 20 июня закрылся на отметке выше 2400 пунктов. Восстановление российского фондового рынка наблюдается уже неделю, за это время индекс прибавил более 5%. Участники торгов ожидают продолжения подъема, что будет определяться выплатами дивидендов российских эмитентов, а также возвращением части средств с банковских депозитов. Однако подъем вряд ли будет устойчивым, так как сохраняющаяся неопределенность будет вынуждать инвесторов фиксировать прибыль при каждом удобном случае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам торгов сессии 20 июня индекс Московской биржи достиг отметки 2404,4 пункта — максимального значения с конца мая и на 2,1% выше закрытия минувшей пятницы. Позитивный настрой на рынке сохраняется уже неделю, и за это время индекс прибавил более 5%. Валютный индекс РТС на фоне укрепляющегося рубля прибавил за день 3,2%, достигнув отметки 1357,63 пункта — максимума с 21 февраля. За неделю рост составил почти 7%.

Впрочем, несмотря на рост котировок российских бумаг, объемы торгов остаются на низком уровне. В понедельник они превысили 37,5 млрд руб., что превышает показатели предшествующей недели, однако существенно ниже начала года — в январе—феврале ежедневные объемы торгов на Московской бирже нередко превышали 200 млрд руб.

Лидером роста стали акции НОВАТЭКа, которые выросли в цене почти на 12%. Как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, это произошло благодаря субботнему заявлению главы компании Леонида Михельсона о продолжающихся поставках сжиженного природного газа в Финляндию. Кроме того, компания сообщила о первой отправке СПГ в Азию, заметил руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. Большинство других представителей нефтегазового сектора пользовались спросом на фоне восстановления нефтяных цен. Котировки ближайшего контракта на поставку нефти Brent в понедельник превышали $115 за баррель. Даже с учетом сохраняющегося высокого дисконта по нефти Urals (более $30 за баррель) ее котировки превышают прошлогодние уровни.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин считает, что сильная динамика рынка российских акций «обусловлена его фундаментальной дешевизной и некоторым прояснением дальнейших перспектив после принятия шестого пакета санкций ЕС». Кроме того, с момента начала военной операции на Украине прошло почти четыре месяца, и инвесторы постепенно привыкают жить в новой реальности, отмечает эксперт. Наконец, россияне во многом лишены возможности вкладываться в зарубежные активы, что оставляет им немного альтернатив, добавил эксперт. Господин Дорожкин не исключил, что инвесторы «заранее отыгрывают поступление летних дивидендов, которые в условиях отсутствия ликвидности от нерезидентов при реинвестировании последних смогут привести к переоценке финансовых показателей российских компаний». В частности, в начале июля ожидаются масштабные выплаты дивидендов «Татнефти», «Роснефти», «Фосагро» и ряда других компаний, а в конце месяца акционерам должны выплатить дивиденды МТС, «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Общие дивидендные выплаты крупнейших эмитентов с учетом free-float можно оценивать в сумму свыше 750 млрд руб., хотя заметная их часть должна осесть на счета типа нерезидентов.

В течение недели можно ждать продолжения роста, который будет поддерживаться и притоком средств с банковских вкладов с высокой процентной ставкой, открывавшихся около трех месяцев назад, считает Дмитрий Бабин. Тем более что в настоящее время банки предлагают в два раза меньшие ставки — по данным ЦБ, в первой декаде июня максимальная ставка по депозитам крупнейших банков составила менее 9,1% годовых.

Ближайшей целью роста может выступить месячный максимум по индексу Московской биржи в 2440 пунктов, считает господин Бабин. Однако устойчивый рост рынка акций РФ можно ожидать только после завершения военной спецоперации на Украине или как минимум после появления соответствующих предпосылок, указывает господин Сыроваткин. «Пока этого не произойдет, довольно высокая неопределенность может продолжить ограничивать инвестиционный горизонт и вынуждать инвесторов фиксировать прибыль при каждом удобном случае»,— подчеркнул эксперт.

Ксения Куликова, Дмитрий Ладыгин