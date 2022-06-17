Сергей Семак и Клаудиньо признаны лучшими

По итогам голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд Российской премьер-лиги (РПЛ), главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев, бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Лучшим тренером признан наставник петербургского футбольного клуба Сергей Семак. Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

Клаудиньо 25 лет, он перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «Ред Булл Брагантино». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России прошедшего сезона. Бразилец забил десять голов и отдал пять голевых передач во всех турнирах сезона-2021/22.

Сергей Семак стал лучшим тренером по итогам сезона в третий раз подряд. Наивысший балл получил не только тренер «Зенита», но и бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, возглавивший 15 июня московский ЦСКА. Оба специалиста набрали по 118 очков. Согласно положению об индивидуальных наградах РПЛ, при равенстве баллов победителем становится тренер, чья команда заняла наиболее высокое место в турнирной таблице. Так как «Зенит» занял первое место в чемпионате России, а «Сочи» — второе, лучшим тренером сезона признан Семак.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли четыре чемпионата России по футболу подряд (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), один раз стали обладателями Кубка России (2019/20), дважды — суперкубка страны (2020, 2021).

ТАСС