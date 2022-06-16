В КС занесли анонимку

Экс-кандидат в Госдуму, правозащитница Алена Попова пожаловалась в Конституционный суд (КС) на правила финансирования избирательной кампании, по которым любая ошибка при оформлении пожертвования может обернуться его конфискацией. После введения жестких «антиотмывочных» правил такое ограничение превратилось в пустую формальность, которая работает против кандидатов, считает заявительница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алена Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Алена Попова, баллотировавшаяся в 2021 году в Госдуму от «Яблока» по 205-му округу Москвы, просит КС проверить положения выборного законодательства, в соответствии с которыми любое пожертвование в избирательный фонд кандидата, если при его оформлении был пропущен какой-то из обязательных реквизитов, признается анонимным и подлежит обращению в доход бюджета. Об этом “Ъ” рассказал юрист Алексей Рыбин, представляющий госпожу Попову. По данным электронной картотеки КС, жалоба находится на предварительном изучении.

Именно с такой ситуацией столкнулась сама заявительница: художник Паруйр Давтян перевел в ее избирательный фонд 100 тыс. руб., но по ошибке не указал в платежном поручении свой адрес и другие реквизиты. Ошибку он почти сразу же исправил, попросив банк внести уточнение в платежный документ и довести его до банка-получателя. Но окружной избирком признал такое перечисление анонимным и потребовал от кандидата передать деньги в бюджет. Алена Попова оспорила это решение в суде, где доказывала, что понятие «анонимное пожертвование» следует толковать с учетом «антиотмывочного» законодательства и правил идентификации клиентов в банках. Сумму свыше 15 тыс. руб. невозможно перевести, не пройдя обязательной идентификации,— иначе банк просто откажет в перечислении средств. Кроме того, жертвователь сам уточнил и дополнил сведения в платежном поручении. Однако Перовский райсуд с этими аргументами не согласился, «поскольку в данном случае законодатель четко и ясно указал об анонимности плательщика при отсутствии в платежном поручении сведений об адресе места жительства жертвователя».

Госпожа Попова продолжает настаивать на том, что суды проявили исключительно формальный подход, сославшись на положения избирательного законодательства, которое не предполагает никакой возможности оправдаться за ошибку ни для гражданина-жертвователя, ни для кандидата. Кроме того, суды не захотели учесть эволюцию избирательного и «антиотмывочного» законодательства, которое значительно изменилось со времен, когда идентификация жертвователя в банках была не обязательна и понятие «анонимный жертвователь» было наполнено реальным содержанием. Сейчас, отмечается в жалобе, это содержание испарилось, а само понятие превратилось в пустую формальность. В итоге спорное правовое регулирование нарушает принципы верховенства права и свободных выборов, лишая кандидата возможности вести кампанию за счет средств своего избирательного фонда, считает заявительница.

Член Центризбиркома Евгений Колюшин говорит, что он согласился бы с автором жалобы, если бы речь шла о гражданско-правовых отношениях. Но это все-таки выборы, а если рассматривать ситуацию с точки зрения публичного права, то все может быть уже не так просто, отмечает он. Пусть КС определит, о каком характере правовых отношений в данном случае идет речь, предлагает член ЦИКа.

Если гражданское законодательство в значительной степени оставляет правила поведения на усмотрение участников, то избирательное право носит императивный характер, согласен управляющий партнер консалтингового бюро Т&М Гарегин Митин. По его словам, проблемы с переводами возникают достаточно часто, хотя не всегда их создают именно те, кто жертвует деньги. Нередки случаи, когда часть данных теряется банками, чье программное обеспечение не рассчитано на требования выборного законодательства. Во время одной из кампаний ЦИКу даже пришлось подготовить специальное письмо, где говорилось, что пожертвование в избирательный фонд может быть перечислено любым способом, вспоминает эксперт. Но ни одним законом, подчеркивает он, не предусмотрена процедура уточнения реквизитов перевода. Поэтому многое здесь отдано на усмотрение избиркомов, которые стараются следовать формальным требованиям, особенно в случаях, когда ситуация выходит за привычные рамки, резюмирует господин Митин.

Анастасия Корня