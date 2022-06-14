Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) основано в конце 2015 года. Дискуссия о создании независимого национального рейтингового агентства активизировалась после того, как глобальные рейтинговые агентства из «большой тройки» понижали рейтинг России, в том числе до спекулятивного (проблемы начали возникать с первыми западными санкциями, введенными в марте 2014 года из-за присоединения Крыма).

АКРА создавалось при активном участии Банка России, а в его капитал вошли в том числе крупнейшие государственные и частные банки (Сбербанк, ВТБ, ГПБ, РСХБ, ПСБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Юникредит-банк, МКБ). Совокупный уставный капитал составляет 3 млрд руб., он разделен поровну между 27 акционерами.

АКРА — одно из крупнейших рейтинговых агентств на российском рынке. У него свыше 300 клиентов. Выручка за 2021 год составила 525,6 млн руб. По состоянию на май 2022 года агентством было присвоено 313 рейтингов эмитентам и 520 рейтингов эмиссий.