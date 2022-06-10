Для спасения Миши Давыдова не хватает 810 360 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Миши несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, при котором повышена ломкость костей и прогрессируют деформации конечностей. В январе 2020 года мы выполнили мальчику операцию на правой голени с установкой телескопического стержня, что позволило ему стать значительно активнее. Но несколько месяцев назад Миша упал и сильно ушиб правую ногу. Благодаря стержню перелома не произошло, но сам он изогнулся и больше нефункционален. Его нужно заменить новым как можно быстрее, так как мальчику всего восемь лет и потенциал роста у него еще довольно большой».

Стоимость операции 2 094 360 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 810 360 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Давыдова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Мишиной мамы — Юлии Анатольевны Давыдовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда