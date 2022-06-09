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Коммерсантъ FM
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От двух до пяти

Европейские компании в РФ испытывают краткосрочный пессимизм

Военная операция РФ на Украине и последовавшие за ней санкции предсказуемо обвалили показатель деловых настроений европейских компаний в России — резкий рост пессимизма этой части предпринимателей зафиксировало исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Наиболее драматично компании оценивают свои перспективы на горизонте до двух лет: из-за ожидания убытков около 70% опрошенных намерены сокращать инвестиции. В долгосрочной же перспективе ожидания довольно оптимистичны, что свидетельствует о готовности компаний работать вдолгую и о надеждах на стабилизацию ситуации. Впрочем, реальное положение вещей будет зависеть от выработки понятных и прозрачных механизмов поддержки и возвращения инвесторов в российскую юрисдикцию.

В Ассоциации европейского бизнеса глубоко задумались над перспективами работы в РФ (на фото — генеральный директор объединения Тадзио Шиллинг)

В Ассоциации европейского бизнеса глубоко задумались над перспективами работы в РФ (на фото — генеральный директор объединения Тадзио Шиллинг)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В Ассоциации европейского бизнеса глубоко задумались над перспективами работы в РФ (на фото — генеральный директор объединения Тадзио Шиллинг)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Ассоциация европейского бизнеса в России в четверг, 9 июня, впервые с начала военной операции представила данные о деловых настроениях входящих в нее предпринимателей, а также их ожидания по части будущих действий российского правительства. Представляя результаты исследования «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России», гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг не скрывал своего пессимизма: «Сейчас европейский бизнес в России стоит перед беспрецедентными вызовами. Учитывая их масштаб, неудивительно, что ожидания относительно развития экономики России в краткосрочной и среднесрочной перспективе сильно снизились». По данным опроса (в нем приняли участие 107 компаний, или 20% участников АЕБ), реальное состояние экономики РФ в первом квартале оказалось хуже, чем ожидалось, по мнению 73% респондентов, бизнеса — по мнению 47%.

Мрачнее всего европейский бизнес оценивает свои перспективы в ближайшие два года: об их ухудшении сообщили 76% респондентов против 11% в 2021 году, о росте — 9% против 64%. В среднесрочной перспективе (три-пять лет) негативного сценария развития ситуации ожидают 29% компаний (4%), позитивного — 38% (73%). Соответственно, упала готовность расширять инвестиции в РФ — с 45% год назад до 7%. Сократить же вложения намерены 70% опрошенных. Главными барьерами для работы компании назвали санкции и неопределенность из-за риска ухудшения ситуации в России и угрозы ее экономической изоляции — 79% и 72% соответственно. Беспокоят предпринимателей и ответные меры России (например, в части валютного законодательства — впрочем, эти ограничения активно снимаются правительством в последние недели) и репутационные риски из-за работы в РФ. На это указали по 42%. Отмечены также проблемы с логистикой (41%) и волатильность рубля (26%).

Антисанкционная поддержка со стороны российского правительства признана недостаточной.

Так, Тадзио Шиллинг отметил дисбаланс между количеством пострадавших и получивших поддержку: тогда как санкциями затронуты 81% компаний, системными и антикризисными мерами воспользовались 13% и 15%. В результате пятая часть опрошенных компаний предупреждает о высоких рисках закрытия бизнеса, еще 39% и 31% — о средних и низких.

Инфляционная и дефляционная угрозы в июне уравновесят друг друга

В ассоциации в четверг неоднократно возвращались к теме вынужденного ухода европейских компаний с российского рынка. «Никто просто не встает из-за стола и не уходит,— сказал господин Шиллинг, отвечая на вопрос “Ъ”.— Этого европейским компаниям не позволяет социальная ответственность перед сотрудниками, стейкхолдерами и партнерами. Все пытаются сохранить персонал и активы, продолжать то, что еще позволено. Никто не собирается нарушать санкционное законодательство, кто-то реорганизует бизнес в России, кто-то ищет надежных партнеров, чтобы передать им активы».

О желании остаться на российском рынке свидетельствуют и оценки бизнесом долгосрочных перспектив: на горизонте до десяти лет лишь 11% компаний ждут ухудшений (в прошлом году — 6%), на улучшение рассчитывают 60% (79%).

Однако для возвращения европейских компаний прежде всего потребуются урегулирование геополитических вопросов и создание новой базы для сотрудничества, иначе вся инфраструктура российско-европейских экономических связей может стать похожей на «старые рельсы, которые давно уже не используются», отметил господин Шиллинг.

Уверенности европейскому бизнесу не добавляют и создаваемые сейчас механизмы, в том числе введение внешнего управления иностранными активами. Речь идет о рисках необоснованных решений и о конфликте интересов при передаче активов будущим владельцам от внешних управляющих, а также о потребности в более прозрачных механизмах возврата активов прежним владельцам.

Диана Галиева, Галина Дудина

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