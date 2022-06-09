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Никипелов Андрей Владимирович

Личное дело

Родился 7 марта 1968 года в Коммунарске Ворошиловградской области УССР (сейчас — Алчевск, на территории ЛНР). В 1992 году окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В 2001–2003 годах занимал должности заместителя гендиректора Волгоградского тракторного завода и гендиректора Внешнеторговой компании ВГТЗ. С 2003 по 2004 год — заместитель директора по коммерции ФГУП «Строительное объединение» управления делами президента РФ.

С 2004 по 2006 год был директором по экономике и финансам ОАО МСЗ (входит в ТВЭЛ «Росатома»). В 2006 году занял должность вице-президента по экономике и финансам ТВЭЛ, с 2008 года — первый вице-президент по финансово-экономической деятельности и развитию. Весной 2012 года назначен гендиректором «Атомэнергомаша» (машиностроительный дивизион «Росатома»).

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