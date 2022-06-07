Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8770 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8160. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7795. 4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7525. 5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6100. 6 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050. 7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 5005. 8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4260. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3955. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805. 11 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3500. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 3355. 13 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 3258. 14 (14). Тейлор Фриц (США) — 2920. 15 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 2595. 16 (15). Денис Шаповалов (Канада) — 2531. 17 (23). Марин Чилич (Хорватия) — 2370. 18 (17). Рейлли Опелка (США) — 2145. 19 (18). Пабло Карреньо Буста — 2135. 20 (19). Роберто Баутиста Агут (оба — Испания) — 1880… 23 (25). Карен Хачанов — 1755... 40 (41). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1128.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко. 2 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4326. 3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245. 4 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4150. 5 (3). Мария Саккари (Греция) — 4016. 6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3966. 7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678. 8 (11). Джессика Пегула — 3255. 9 (9). Даниэль Коллинс (обе — США) — 3255. 10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060. 11 (12). Эмма Радукану (Великобритания) — 2975. 12 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2765. 13 (23). Коко Гауфф (США) — 2756. 14 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2642. 15 (18). Лейла Фернандес (Канада) — 2605. 16 (13). Елена Остапенко (Латвия) — 2596. 17 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2585. 18 (17). Анжелик Кербер (Германия) — 2474. 19 (15). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2330. 20 (19). Симона Халеп (Румыния) — 2196… 24 (29). Вероника Кудерметова — 1945... 28 (27). Людмила Самсонова — 1650… 30 (31). Екатерина Александрова— 1526… 69 (71). Варвара Грачева — 914... 78 (80). Анастасия Потапова — 821... 83 (21). Анастасия Павлюченкова — 793... 86 (86). Анна Калинская (все — Россия) — 781.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.