Модернизацию обработки поддержат рублем

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Белый дом с 2023 года расширит поддержку проектов по модернизации обрабатывающей промышленности в рамках единой региональной субсидии за счет расширения участия государства в софинансировании расходов инвесторов. Так, объем возмещения затрат предприятий на покупку нового оборудования будет увеличен с 20% до 50%, а на уплату первых взносов по договорам лизинга оборудования и подключение к сетям — с 50% до 80%. Лимиты такой поддержки будут увеличены вдвое — с 10 млн руб. до 20 млн руб. на каждого заявителя. По мнению экспертов, с учетом необходимости организации выпуска продукции, которая ранее импортировалась, такая мера позволит предприятиям сократить издержки на запуск или расширение производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство расширяет господдержку проектов, предполагающих модернизацию и развитие обрабатывающей промышленности, допуская компенсацию за счет федеральных средств большего объема расходов инвесторов в рамках программы единой региональной субсидии. Как сообщил вчера на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, это должно поспособствовать увеличению темпов обновления производственных мощностей в регионах. Поясним: этот механизм предполагает софинансирование региональных программ развития промышленности — субсидии по итогам конкурсного отбора направляются в бюджет региона, из которого уже перераспределяются на те или иные проекты.

С 2023 года, как следует из постановления правительства, объем возмещения затрат предприятий на покупку нового оборудования будет увеличен с нынешних 20% таких расходов до 50%, при этом максимальная сумма субсидирования вырастет с 10 млн руб. до 20 млн руб. Одновременно с этим наращивается и доля федерального софинансирования расходов на подключение к коммунальной инфраструктуре и уплату первого взноса за лизинг оборудования — с 50% до 80%, лимиты поддержки также возрастут — с 10 млн руб. до 20 млн руб.

В 2021 году такую поддержку (в старых лимитах) получили 25 регионов. Общая сумма субсидии составила 1 млрд руб. На этот год финансирование было увеличено до 3,7 млрд руб., а число регионов — более чем вдвое, до 54. Как сообщают в Минпромторге, в ближайшее время будет объявлен конкурс на софинансирование региональных программ на 2023 год. В целом же на 2022–2024 годы предусматривается 10,3 млрд руб. в рамках единой региональной субсидии, хотя ранее Минпромторг уже предлагал увеличить «бюджет» программы на 21 млрд руб. с учетом ее востребованности: в 2021 году при лимите субсидии в 1 млрд руб. регионы запрашивали почти 10 млрд руб.

Средства федеральной субсидии регионы также могут направить на создание или докапитализацию уже существующих региональных фондов развития промышленности, через которые инвесторы могут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитам. Отметим, ранее на эти цели правительство уже отдельно выделяло 4,3 млрд руб.

Как отмечает первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович, сейчас возник запрос на организацию выпуска в России многих видов продукции, которые ранее импортировались. При этом приобретение или лизинг оборудования и подключение к сетям — ключевые статьи расходов, связанных с запуском или расширением действующих производств. «Поэтому мера, которая позволяет сократить эти издержки, в текущих условиях особенно актуальна, тем более что процент возмещения в рамках господдержки существенно вырос»,— говорит господин Покатович. С ним соглашается первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, анонсированные меры помогут предприятиям в обновлении производственных мощностей и расширении производств, что даст новые рабочие места и повысит конкурентоспособность предприятий. Так, по его словам, особенно актуально увеличение компенсаций за авансовые платежи — «это поспособствует усилению циркуляции оборота денежных средств в отрасли и простимулирует развитие предприятий».

Евгения Крючкова