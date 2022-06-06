Кто сдает карты

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Сейчас на российском рынке действуют четыре ключевых производителя банковских карт.

АЛИОТ, согласно данным сайта, основана в 2008 году, выпускает карты платежных систем Visa, Mastercard, JCB, UnionPay и «Мир». У компании более 200 банков-партнеров, заявленная производственная мощность — 60 млн шт. карт в год.

«Новакард», по данным из открытых источников, основана в 1994 году, занимается производством смарт-карт, сим-карт, платежных микропроцессорных карт и карт с дуальным интерфейсом.

«Оренкарт», согласно данным ее сайта, основана в 1997 году, производит от сим-карты и банковской карты до дисконтных карт различных магазинов. Заявленная производственная мощность — более 150 млн шт. карт в год.

«Розан Файнэнс» декларирует опыт работы «более 25 лет» и 200 банков-партнеров. Заявленные мощности превышают 180 млн карт в год. Компания занимается производством и персонализацией всех типов пластиковых карт: платежных, транспортных, дисконтных, карт лояльности, карт доступа и идентификации, карт индивидуального дизайна.