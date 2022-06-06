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IMEI совесть

ФСБ предлагает создать в России базу заводских кодов телефонов

Минцифры по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам. Спецслужбы, по данным источников “Ъ”, выступают за создание такого реестра для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий». Подведомственный Минцифры НИИ изучал возможность создания базы IMEI, еще когда с ее помощью предлагалось бороться с незаконным ввозом техники. Теперь параллельный импорт узаконен, а новый реестр позволит силовикам связывать устройство с его конкретным владельцем, полагают эксперты.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) порекомендовала Минцифры разработать прототип централизованной базы IMEI-кодов мобильных устройств и подготовить нормативно-правовые акты, которые позволили бы внедрить ее, рассказали “Ъ” два источника в правительстве. По их словам, необходимость базы ФСБ объясняется желанием «повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий», а также необходимостью «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов». В Минцифры “Ъ” подтвердили, что получили рекомендации ФСБ и поддерживают предложения: «Сейчас прорабатываются дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР». “Ъ” направил запрос в ФСБ.

Идея регистрации телефонов в базе IMEI обсуждается в России с 2010-х годов, в разное время ее высказывали МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры) и члены Совета федерации. Последние в 2019–2020 годах обсуждали законопроект, предполагающий платную регистрацию телефонов импортерами или гражданами, купившими устройства за рубежом. Предполагалось, что базу IMEI будет вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) (см. “Ъ” от 19 сентября 2017 года).

ЦНИИС подчинялся расформированной в 2020 году Россвязи, позднее перешел под ведомство Минцифры и с апреля 2021 года присоединен к НИИ радио. Институт продолжает исследования в области IMEI-кодов «в инициативном порядке», сообщил “Ъ” заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров. По его словам, проведенный в 2019 году пилотный проект показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи IMEI-коды не включены в базу, не получали бы доступа к сетям: «Тестировались отечественные программные продукты и разработка ЦНИИС на основе базы данных перенесенных номеров, так что все готово для работы в условиях санкций».

Раньше создание базы IMEI продвигалось в том числе как средство борьбы с незаконным импортом телефонов. Об этом, в частности, в 2018 году говорила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (см. “Ъ” от 29 января 2018 года). В 2022 году, после остановки официальных поставок из-за военных действий на Украине, в России был узаконен параллельный импорт телефонов популярных марок. Президент АКИТ Артем Соколов уточнил “Ъ”, что инициатива 2018 года касалась гаджетов, ввезенных в обход таможни: «Параллельный импорт будет проходить через таможню, и его можно отслеживать и вносить в базу».

За годы, когда идея блокировать ворованные телефоны по IMEI обсуждалась в России, она потеряла актуальность, так как современные аппараты на iOS и Android можно блокировать через интернет, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Впрочем, уточняет он, у кнопочных телефонов таких средств защиты нет. Интерес к идее со стороны силовых структур, по мнению эксперта, заключается в том, «чтобы четко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем: как бы ни старалось правительство, сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта».

Производители и продавцы устройств поддержат инициативу о создании базы IMEI-кодов, «если упор будет сделан на борьбу с воровством телефонов у конечных пользователей и на возможность удаленно заблокировать аппарат», сообщили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео»). По словам ее представителя Антона Гускова, по IMEI можно блокировать даже те телефоны, в которых не включена системная возможность удаленного управления.

Юрий Литвиненко, Никита Королев

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