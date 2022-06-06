Цифровым активам придадут реальности

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В сфере цифровых финансовых активов (ЦФА) появилась новая разработка — платформа для расчетов между участниками сделок на базе номинальных счетов. Такой принцип работы используют обычные маркетплейсы для автоматизации операций между несколькими лицами. Эксперты считают технологическое решение удачным. Однако аналитики обращают внимание, что за два года с принятия закона о ЦФА не произошло ни одной эмиссии, и сомневаются, смогут ли эти активы составить конкуренцию классическим криптовалютам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” представители финтех-компании «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга») и «Тинькофф Бизнеса», они разработали решение для автоматизации операций с ЦФА (сделок между эмитентами и инвесторами), которое сможет работать на базе номинальных счетов. Передача данных между платформой «Лайтхаус» и банком будет осуществляться по протоколам Tinkoff API. Предполагается, что номинальные счета обеспечат выполнение обязательств и сделают процесс выпуска и передачи ЦФА прозрачным.

Номинальный счет открывается владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу — бенефициару. Номинальные счета используются маркетплейсами и онлайн-сервисами, поскольку позволяют связать между собой несколько лиц для расчетов.

ЦБ ведет реестры операторов информационных систем и операторов обмена. Включение в первый реестр позволяет осуществлять выпуск ЦФА, а во второй — организовывать обмен этими активами, выпущенными в разных информационных системах. Лицензию операторов информационных систем в рамках первого имеют Atomyze, ООО «Лайтхаус» и Сбербанк, во втором реестре пока нет ни одного участника, на что неоднократно жаловались игроки.

Новая технология не решит проблему обмена, но призвана упростить первичную продажу ЦФА. Так, если инвестор захочет вложить деньги в цифровые финансовые активы на платформе «Лайтхаус», он в дальнейшем сможет перевести средства на номинальный счет, открытый оператором ЦФА в «Тинькофф Бизнесе». Оператор информационной системы проверит сделку и, если она не будет вызывать сомнений, переведет деньги на счет эмитента, выпустившего ЦФА.

Номинальные счета позволят исключить возможность выпуска ЦФА без фактической оплаты денежными средствами и сделают сделки прозрачными не только для участников рынка, но и для ЦБ, отмечают участники проекта. В «Тинькофф» считают ЦФА «полноценным аналогом биржевой торговли», который при этом «имеет перспективы цифровизации различных договоренностей на привлечение инвестиций, факторинга, управление дебиторской задолженностью». Гендиректор ООО «Лайтхаус» Денис Иорданиди добавил, что «использование номинального счета в операциях с ЦФА позволит в будущем автоматизировать расчеты внутри информационной системы, а благодаря API сделать взаимодействие с банком бесшовным без необходимости ручного создания платежных поручений при совершении операций».

Открытие платформой «Лайтхаус» номинального счета выглядит логичным шагом, полагает преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. Техническое решение может быть удачным, но вопрос в том, с какой скоростью Банк России будет в дальнейшем одобрять проекты в области ЦФА, включая возможности обмена, считает управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев.

ЦФА — новые инструменты для привлечения инвестиций, однако это не революция, а скорее эволюция рынка ценных бумаг, когда их выпуск и обращение полностью автоматизированы, заметил господин Кириллов. Господин Журавлев считает важным параллельный запуск ЦФА и легализации криптовалюты, в торговле которой могут быть использованы аналогичные инструменты. Исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев полагает, что смягчение позиции ЦБ относительно криптовалют (см. “Ъ” от 31 мая) может быть связано с надеждой на обход санкций.

В условиях геополитического кризиса и санкционного давления инновационные способы привлечения финансирования в бизнес могут оказаться востребованными, убежден основатель сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин. По мнению эксперта, концепция токенизации, «которую в РФ именуют ЦФА»,— это своеобразный ответ уже сложившемуся рынку криптовалют, но одно не исключает развития другого.

Ксения Куликова