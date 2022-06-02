Старикам в нем не место

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Главным игроком на летнем трансферном рынке, кажется, обречен стать проваливший предыдущий сезон «Манчестер Юнайтед». После прихода в клуб нового тренера Эрика тен Хага он устроил радикальную кадровую перестройку, расставшись уже с пятью знаменитыми ветеранами — Полем Погба, Неманьей Матичем, Эдинсоном Кавани, Джесси Лингардом и Хуаном Матой. Правда, пока не очень понятно, кем тен Хаг собирается заполнить освободившиеся позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покинувшие «Манчестер Юнайтед» игроки Джесси Лингард (слева) и Поль Погба

Фото: Rui Vieira / AP Покинувшие «Манчестер Юнайтед» игроки Джесси Лингард (слева) и Поль Погба

Фото: Rui Vieira / AP

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что расстается с испанским полузащитником Хуаном Матой, срок действия контракта которого истекает в конце июня. Мата был приобретен манчестерцами в 2014 году за рекордную в тот момент для клуба сумму — £37,1 млн. Сама по себе эта новость на очень громкую не тянет. Мата, которому уже 34 года, в последнее время крайне редко попадал в стартовый состав манчестерцев. Но ценность ей придает контекст.

Испанец — уже пятая знаменитость «Манчестер Юнайтед», которая покидает клуб после окончания сезона. До него он попрощался с Полем Погба, Джесси Лингардом, Эдинсоном Кавани и Неманьей Матичем.

Во всех случаях речь идет о ветеранах в возрасте за 30, как Хуан Мата, или вплотную приблизившихся к 30-летнему рубежу, как Погба и Лингард. Когда-то все они котировались чрезвычайно высоко, а Поля Погба «Манчестер Юнайтед» в 2016 году приобрел у «Ювентуса» за сумму, превышающую €100 млн, и этот трансфер до сих пор остается в числе наиболее дорогих в истории футбола.

Правда, к 2022 году котировки довольно резко упали. Сейчас Transfermarkt оценивает совокупную стоимость этой пятерки в €88 млн, и лишь цена Погба, который, судя по сообщениям большинства источников, собирается вернуться в «Ювентус», остается, по версии ресурса, на топовом уровне — €55 млн.

При этом ни про кого из покинувших «Манчестер Юнайтед» футболистов нельзя сказать, будто бы его роль в команде в прошедшем сезоне была по-настоящему велика и соответствовала яркости биографии и послужного списка.

Скажем, из пятерых в большей части матчей чемпионата Англии приняли участие лишь двое — Погба и Матич, сыгравшие в 20 и 23 встречах. У Лингарда — 16 выходов на поле, у Кавани — 15, а у Маты — всего семь. Причем часто они не попадали в основу, начиная игры на скамейке запасных. Но в любом случае налицо радикальная кадровая перестройка, причина которой не является секретом. Она — в итогах сезона.

«Манчестер Юнайтед» переживает что-то похожее на перманентный кризис различной степени остроты, с тех пор как в 2013 году на пенсию ушел руководивший им более четверти века Алекс Фергюсон.

С тех пор манчестерцы безуспешно пытались обрести прежний статус безусловного гранда. И все же посреди вечного кризиса случались прорывы. Например, тот сезон, что предшествовал только что закончившемуся, намекал на правильность избранной стратегии. «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым в английском первенстве и добрался до финала Лиги Европы.

Но за относительными успехами, несмотря на щедрые инвестиции в новичков, последовал сокрушительный провал. В очередном чемпионате Англии манчестерцы кое-как запрыгнули на шестое место, в подвал «зоны еврокубков», в Кубке страны и Кубке Английской лиги вылетели на ранних стадиях, из Лиги чемпионов их в 1/8 финала выкинул «Атлетико».

Купировать игровые проблемы менеджмент «Манчестер Юнайтед» попробовал с помощью ноябрьской отставки главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, однако у временно занявшего его пост Ральфа Рангника дела шли ничуть не лучше. «Чистка» манчестерской заявки происходит уже после назначения нового полноценного наставника — работавшего ранее в голландском «Аяксе» Эрика тен Хага.

BBC в колонке, посвященной ей, указала на то, что «исход» футболистов из «Манчестер Юнайтед» наверняка еще продолжится, поскольку и среди пока еще не отбракованных бригадой тен Хага немало тех, кто в минувшие месяцы выглядел «не имеющим никакого значения» балластом. Это и Эрик Байи, и Фил Джонс, и Андреас Перейра. А такое развитие ситуации, по сути, автоматически превращает клуб в наиболее активного игрока на открывающемся в июле летнем трансферном рынке: ведь вакансии, как ни крути, надо заполнять.

Между тем пока совершенно не ясно, кем Эрик тен Хаг собирается менять непривлекательный облик великой команды.

Учитывая амплуа ушедших ветеранов, преимущественно хавбеков, «Манчестер Юнайтед» остро необходимы те, кто умеет играть в середине поля. Но до сих пор различные британские издания, рассказывая о трансферных планах манчестерцев, указывали лишь на их интерес к голландскому полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу, который недавно в интервью ESPN признался, что не хотел бы уходить из каталонского клуба.

Алексей Доспехов