«Зенит» добросил до Москвы

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«Зенит» сравнял счет в финальной серии play-off Единой лиги ВТБ. В четверг петербуржцы выиграли шестой ее матч у ЦСКА со счетом 82:63. Чемпион определится 5 июня в Москве.

Финальная серия play-off Единой лиги ВТБ нынешнего сезона уже побила все рекорды лиги. За все время ее существования был лишь один случай, когда сильнейшим оказался не ЦСКА. В 2011 году армейцы уступили в финале (тогда решающая стадия состояла из одного матча) «Химкам». С тех пор ЦСКА поражений в финалах не знал. Больше того, даже не сталкивался с ощутимым сопротивлением. Собственно, за все время участия в лиге ЦСКА в финальных сериях play-off проиграл всего два матча. В последний раз армейцы отдали игру еще в 2016 году (противостоявшему красно-синим УНИКСу это никак не помогло — казанцы проиграли серию 1:3). Так что 2:3 в пользу ЦСКА, сложившиеся к шестому, снова петербургскому, матчу нынешней серии, штука весьма примечательная, если не сказать уникальная.

Что касается прогнозов на результат очередного этапа московско-питерского противостояния, то делать их не брался практически никто. Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль лишь отметил, что в четверг его команда в любом случае проводит последний в сезоне домашний матч, а значит, нужно сделать все, чтобы порадовать болельщиков. В свою очередь, центровой ЦСКА Никола Милутинов, через которого почти полностью и строится игра армейцев в нынешнем play-off, заявил, что армейцы понимают, где допускали ошибки, и работают над ними.

Учитывая, что команды за сезон вдоль и поперек изучили друг друга, никаких реальных сюрпризов друг другу они преподнести не могли, да и не пытались.

Хави Паскуаль, как и в предыдущих играх, использовал максимально широкую ротацию, в то время как наставник ЦСКА Димитрис Итудис снова делал ставку на узкий круг исполнителей: Николу Милутинова, Алексея Шведа, Никиту Курбанова, Уилла Клайберна. И в начале матча было ощущение, что подход Итудиса работает лучше. Ведь и Швед, который в этом сезоне под руководством греческого тренера как будто вернулся в лучшие свои годы, попадал, и Милутинов забивал, и Клайберн прорывался. А «плюс 5» по итогам первой четверти словно подтверждали правильность выбранной ЦСКА тактики. Но петербуржцы явно не горели желанием допустить армейцев до очередного титула на глазах у своих, надо сказать, очень громких болельщиков.

И ответом «Зенита» на ставку Итудиса на проверенных бойцов стало максимально широкое задействование всех ресурсов. Ведь у хозяев забивали не только дежурные исполнители, такие как Билли Бэрон, Сергей Карасев, Алекс Пойтресс, но и ветераны — Виталий Фридзон и Сергей Моня. И даже несмотря на то что «Зенит» стабильно позволял оставаться ЦСКА в бонусе по фолам (того же Милутинова зачастую остановить можно было только за счет нарушения правил), на большой перерыв он ушел, имея преимущество в шесть очков. Однако прошло всего две минуты после старта третьей четверти, и Тайсон Картер в быстром отрыве превратил преимущество «Зенита» в девятиочковое. Почти сразу он же довел его до 12 очков, а следом еще и Алекс Пойтресс сделал своей команде «плюс 14». И это была уже мощная заявка на победу.

Армейцы в финальной десятиминутке пытались было что-то придумать, но отставание почти в полтора десятка очков, похоже, так давило на гостей, что большинство их попыток ничего дельного не приносили. «Зенит» же, в составе которого поймал кураж Джордан Мики, разогнался так, что завершил матч крупной победой — 82:63. Решающий матч серии состоится 5 июня в Москве.

Александр Петров