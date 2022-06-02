Ильин Алексей Маркович

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Родился в Москве 10 февраля 1973 года. Окончил факультет международных экономических отношений в Финансовой академии при правительстве РФ (сейчас Финансовый университет). Учился в New York Institute of Finance.

Карьеру начинал в инвестиционно-банковской сфере. Был заместителем начальника валютного отдела в банке и руководителем направления операций на фьючерсных рынках в инвестиционной компании. Победитель международного конкурса «Предприниматель года-2021 EY» в России в номинации «Образование».

Один из основателей издательской группы «Альпина». С 1998 года гендиректор издательской группы «Альпина» и издательства «Альпина Паблишер», выпускающего научно-популярную, деловую и художественную литературу в бумажном и электронном виде.