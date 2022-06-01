1/4 финала Roland Garros

Мужчины. Марин Чилич (Хорватия, 20)—Андрей Рублев (Россия, 7) 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).
Завтра в 1/2 финала встречаются: Рафаэль Надаль (Испания, 5)—Александр Зверев (Германия, 3), Чилич—победитель матча Каспер Рууд (Норвегия, 8)—Хольгер Руне (Дания).
Женщины. Дарья Касаткина (Россия, 2)—Вероника Кудерметова (Россия, 29) 6:4, 7:6 (7:5). Ига Швёнтек (Польша, 1)—Джессика Пегула (США, 11) 6:3, 6:2.
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Швёнтек—Касаткина, Мартина Тревизан (Италия)—Коко Гауфф (США, 18).