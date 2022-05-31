Доборочная кампания

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В среду начинается заключительный отрезок отборочной кампании к чемпионату мира в Катаре. В его рамках будут сыграны пять матчей, которые определяют обладателей трех еще остающихся вакантными путевок на первенство. Одну из них предстоит разыграть европейским сборным, чей стыковой мини-турнир на два месяца сдвинула военная операция России на Украине. Во встрече за выход в его финал шотландцы встретятся с имеющими колоссальный дефицит игровой практики украинцами, а победителя игры дожидается валлийская команда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Naseem Zeitoun / Reuters Фото: Naseem Zeitoun / Reuters

Жеребьевка чемпионата мира, который откроется 21 ноября в Катаре, состоялась еще в начале апреля, но отборочную кампанию к нему предстоит завершить только в ближайшие две недели. И финишный ее кусок не такой уже маленький. В нем задействовано сразу восемь сборных, которые проведут в общей сложности пять матчей. А на кону — три еще вакантные путевки на первенство, обладателям которых еще до жеребьевки заранее выделили слоты в нижней, четвертой, «корзине», хоть некоторые из этих команд, исходя из рейтинга, послужного списка, были, возможно, достойны и статуса чуть повыше.

Две путевки найдут хозяев в своеобразном турнире, который будет устроен в Катаре и венцом которого станут две встречи так называемого интерконтинентального play-off.

Тут в центре внимания, конечно, будет находиться сборная Австралии. В 2005 году она попросилась из более подходящей по географическому признаку конфедерации, объединяющей страны Океании, в ту, в которой собраны азиатские страны. Мотивы этого перехода были понятны. Достаточно крепкая австралийская команда испытывала серьезные проблемы с отбором на мировые первенства из-за мизерной квоты для своего региона — даже не полноценная путевка, а половинка путевки: чтобы поехать на чемпионат мира, нужно после региональной кампании одолеть в стыках, как правило, грозного южноамериканского оппонента. На Азию же всегда выделяется несколько путевок при не таком уж высоком уровне конкуренции в борьбе за них. Смена «прописки» себя полностью оправдала. С 2006 года сборная Австралии чемпионаты мира не пропускала.

Теперь серия может оборваться. Австралийцы крайне неудачно выступили в решающей стадии азиатского отбора, далеко вперед отпустив в группе сборные Саудовской Аравии и Японии. Они квалифицировались в Катар напрямую, а австралийская команда отправилась в play-off. В первом его раунде ей предстоит биться 7 июня со сборной ОАЭ, которая тоже была третьей в своей азиатской группе. В этой паре австралийцы, видимо, все-таки будут фаворитами. Но такого не скажешь про противостояние, в котором им предстоит участвовать в случае успеха в матче с командой ОАЭ. А через шесть дней следующим соперником австралийцев, от исхода столкновения с которым зависит их поездка на чемпионат мира, станет, как в старые, до переброски в Азию, времена, сборная из Южной Америки — перуанцы. У них крепкий состав, а пятое место в южноамериканской квалификации нельзя приравнивать к провалу: в конце концов, позади остались мощные колумбийцы и чилийцы.

А после этого 14 июня в своем интерконтинентальном play-off из единственного матча встретятся костариканцы и новозеландцы. Сборная Коста-Рики была четвертой в зоне CONCACAF (она объединяет государства Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна), новозеландская команда, как обычно, уверенно преодолела отбор в Океании.

Еще три матча состоятся далеко-далеко от страны—хозяйки чемпионата мира, в Великобритании. В зоне, за которую отвечает Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), назначенную на март концовку цикла испортил украинский кризис. Выкинув из квалификации сборную России, он к тому же нарушил график проведения одного из трех стыковых мини-турниров. Первый его полуфинал был сыгран, и в нем сборная Уэльса одолела австрийцев и получила право сыграть в финале 5 июня на своем поле, в Кардиффе. А вот второй — между шотландцами и украинцами, которым в тот момент точно было не до футбола,— UEFA был вынужден сдвинуть аж на два с лишним месяца.

Перед матчем в Глазго на стадионе Hampden Park с хозяевами, укомплектованными игроками Английской премьер-лиги, пусть по большей части далеко не топовыми, разглядеть основную проблему сборной Украины несложно. В ее заявке есть легионеры из сильных европейских чемпионатов — Александр Зинченко из «Манчестер Сити», Андрей Ярмоленко из «Вест-Хэма», Руслан Малиновский из «Аталанты», Эдуард Соболь из «Брюгге», Роман Яремчук из «Бенфики», но все же львиная доля футболистов выступает на родине. А украинский чемпионат был прерван сразу после начала военной операции.

Колоссальный дефицит игровой практики украинцы, которые сбор перед матчем с шотландцами устроили в Словении, пытались восполнить с помощью товарищеских матчей. Но очень качественных спарринг-партнеров им найти не удалось. Украинцы в мае сыграли с тремя клубами, победили — 2:1 и 3:1 — немецкую «Боруссию» (но не гранда из Дортмунда, а мёнхенгладбахскую) и итальянский «Эмполи», разошлись миром — 1:1 — с хорватской «Риекой». Вряд ли такие встречи — надежная гарантия набора тонуса.

Алексей Доспехов