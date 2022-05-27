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Коммерсантъ FM
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Для спасения Артема Несина не хватает 769 160 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «Артему требуется операция — коррекция деформации левой плечевой кости и установка интрамедуллярного телескопического стержня Fassier-Duval. Использование других конструкций нежелательно из-за активного роста ребенка, оптимальным фиксатором являются телескопические, то есть "растущие", стержни. Важно, чтобы Артем мог использовать левую руку в повседневной жизни, это позволит ему социально адаптироваться и меньше зависеть от помощи окружающих».

Стоимость операции 1 869 160 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 600 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 300 тыс. руб. Не хватает 769 160 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Несина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Оксаны Александровны Несиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

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