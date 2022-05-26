Финансовые показатели крупнейших МФК в первом квартале 2022 года

Название компании Процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Чистые процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%) «Займер» 4888,2 81,4 1476,8 11,1 196,6 -59,1 «Мани Мен» 4448,0 82,7 1184,1 -15,8 345,2 -45,1 «ЭйрЛоанс» 2489,7 78,3 393,0 -4,9 104,1 49,9 ЦФП 2163,8 84,1 509,5 -0,3 92,4 -38,7 «Т-Финанс» 2003,5 72,2 1121,0 31,2 761,5 6,4 «Мигкредит» 1702,9 60,2 443,3 -21,5 9,6 -13,5 «Вэббанкир» 1285,1 48,7 459,9 120,0 29,2 -31,1 «Быстроденьги» 1277,6 75,0 487,8 12,8 4,8 -91,9 «Лайм-Займ» 1082,1 54,5 470,4 385,3 16,0 -56,2 «Займ Онлайн» 1071,8 58,4 103,4 -70,4 2,4 -96,6 «Новое финансирование» 865,4 55,5 165,3 -32,5 23,3 252,5 «Джой Мани» 805,6 60,6 102,3 -31,3 32,7 -56,2 «Рево Технологии» 793,1 70,2 89,6 -70,0 47,2 72,7 «Веритас» 668,5 68,3 198,4 470,8 61,0 — «Кармани» 566,3 49,6 320,9 -10,5 102,6 —