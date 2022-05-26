Финансовые показатели крупнейших МФК в первом квартале 2022 года

|
|Название компании
|Процентные доходы (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистые процентные доходы (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|«Займер»
|4888,2
|81,4
|1476,8
|11,1
|196,6
|-59,1
|«Мани Мен»
|4448,0
|82,7
|1184,1
|-15,8
|345,2
|-45,1
|«ЭйрЛоанс»
|2489,7
|78,3
|393,0
|-4,9
|104,1
|49,9
|ЦФП
|2163,8
|84,1
|509,5
|-0,3
|92,4
|-38,7
|«Т-Финанс»
|2003,5
|72,2
|1121,0
|31,2
|761,5
|6,4
|«Мигкредит»
|1702,9
|60,2
|443,3
|-21,5
|9,6
|-13,5
|«Вэббанкир»
|1285,1
|48,7
|459,9
|120,0
|29,2
|-31,1
|«Быстроденьги»
|1277,6
|75,0
|487,8
|12,8
|4,8
|-91,9
|«Лайм-Займ»
|1082,1
|54,5
|470,4
|385,3
|16,0
|-56,2
|«Займ Онлайн»
|1071,8
|58,4
|103,4
|-70,4
|2,4
|-96,6
|«Новое финансирование»
|865,4
|55,5
|165,3
|-32,5
|23,3
|252,5
|«Джой Мани»
|805,6
|60,6
|102,3
|-31,3
|32,7
|-56,2
|«Рево Технологии»
|793,1
|70,2
|89,6
|-70,0
|47,2
|72,7
|«Веритас»
|668,5
|68,3
|198,4
|470,8
|61,0
|—
|«Кармани»
|566,3
|49,6
|320,9
|-10,5
|102,6
|—