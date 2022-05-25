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«Дело твоей жизни важнее успеха»

Бруно Перини — об Адриано Челентано как певце, проказнике и дядюшке

В издательстве «Городец» вышла книга «Мой дядя Адриано» — первая биография Адриано Челентано, изданная на русском языке. Борис Барабанов поговорил с ее автором — племянником артиста Бруно Перини.

Бруно Перини. Мой дядя Адриано.— М.: «Городец», 2022.

Бруно Перини. Мой дядя Адриано.— М.: «Городец», 2022.

Фото: ИД «Городец»

Бруно Перини. Мой дядя Адриано.— М.: «Городец», 2022.

Фото: ИД «Городец»

— Бруно, насколько я знаю, вы политический журналист. Как возникла идея написать книгу об Адриано?

— Предложение поступило от издательства Mondadori, и я его принял, так как это был способ описать не только жизнь дяди, но и часть моей собственной жизни. Когда мы обсуждали проект книги с издательством, я сказал, что хотел бы провести параллель между биографией Адриано и историей Италии.

— А насколько вы с дядей близки?

— Адриано — младший брат моей мамы, которая умерла в 2012 году в возрасте девяноста лет. Он старше меня на 12 лет и, честно говоря, для меня он больше, чем дядя. Я смело могу назвать его своим другом, братом или даже кем-то большим. Я никогда не называл его «дядей» — просто Адриано. Долгое время мы жили рядом, нас разделяли буквально две двери. Я жил с мамой, в той же квартире, где я сейчас нахожусь, и на этом же этаже жила его мать. Адриано был тем еще проказником: любил подшутить надо мной, подразнить, чем доводил чуть ли не до слез. Когда я подрос, он уже превратился в абсолютный миф. Если мы вместе гуляли или отдыхали, он всегда был окружен поклонниками, и это меня поражало. Даже когда я уже женился в 1975 году, Адриано продолжал навещать наш дом, приезжал к моей маме. А моего отца он любил как своего, которого он потерял в возрасте 12 лет,— надо сказать, что помимо всего прочего мой отец был его портным. Наши отношения с Адриано стали еще ближе, когда я занялся политикой и состоял в левых группировках. Адриано считал меня семейным интеллектуалом, так как я единственный в семье, кто получил высшее образование. Он часто просил меня объяснить предысторию новостей, которые его волновали. Я с удовольствием вспоминаю наши долгие дискуссии о политике, философии и религии. Во время COVID-19 мы часто разговаривали об этой трагедии, которая тогда потрясла мир.

— Что вам рассказывал Адриано о своем детстве во время Второй мировой?

— Некоторые эпизоды он вспоминал как раз, когда я писал эту книгу. Например, в 1944 году британская авиация бомбила Милан, и была разрушена начальная школа, которую посещал Адриано. Его спасло только то, что он в этот день не хотел идти в школу и уговорил маму оставить его дома. Другой эпизод связан уже с 1945 годом. На площади Лорето в Милане вниз головой подвесили тело расстрелянного Бенито Муссолини. Виа Глюк, где жил Адриано, находится в 300 метрах от этого места. Он попросил мою маму отвести его туда, однако соседи отговорили ее, объяснив, что это сцена не для детских глаз. Тем не менее в его памяти навсегда остались взрывы и необходимость прятаться в бомбоубежищах под Центральным вокзалом.

— Как повлияло общение с Адриано на формирование вас как личности, чему он вас научил?

— Могу сказать, что мне близка его философия, состоящая в том, что твоя страсть, дело твоей жизни важнее успеха. Не нужно стремиться к успеху — он придет рано или поздно. Главное — делать свое дело.

— Говоря о музыкальной карьере Челентано, надо сказать, что для моих соотечественников самым важным был период его сотрудничества с Тото Кутуньо, а затем — альбомы 90-х, песни «Ya tebia lublu» и «Confessa». А были ли эти работы важны для итальянской публики?

— Итальянская публика ценит все этапы его карьеры. В 1960-е он принес в Италию рок, и это стало поворотным моментом в культуре нашей страны. Когда он привез в Сан-Ремо песню «Il Ragazzo Della Via Gluck», она не получила наград, но вопреки этому сингл был продан тиражом 1,3 млн экземпляров. Это тоже было событие. Его коллаборации с Миной слушатели ценят очень высоко, причем как давние, так и последние. Если говорить о принципиально важных соавторах Адриано, я бы все же отметил его союз с певцом и композитором Джанни Беллой и Моголом, который писал тексты для Лучио Баттисти. Наверное, лучший пример их сотрудничества — песня «L'emozione Non Ha Voce».

— В вашей книге много внимания уделяется телевизионной карьере Адриано, а она напрямую связана с политикой. Теперь, когда актеры становятся губернаторами и даже президентами, можно ли сказать, что у Адриано был шанс возглавить итальянское государство?

— С определенного момента Адриано утвердился в роли человека, который увлечен политикой, но всегда остается в роли ее критика. Вершиной этой страсти было шоу Rockpolitik, и я много рассказываю об этом в своей книге. Но о том, чтобы баллотироваться или занять какой-либо политический пост, как это произошло, например, с комиком Беппе Грилло, который основал свою политическую партию, Адриано не думал.

— Мне повезло побывать на одном из концертов Адриано Челентано на Arena Di Verona в 2012 году. Прошло 10 лет. Что он делал в эти годы? Как себя чувствовал? Правда ли, что он до сих пор иногда играет рок-н-ролл в ресторанах по соседству?

— Самое интересное, что он сделал в эти годы — это анимационный сериал «Адриан», который транслировали на Canale 5. Это не история его жизни, хотя элементы его биографии там есть. Герой фильма — очень популярный певец, который фактом своей популярности очень раздражает власть и в итоге становится ее главным врагом. И еще у него вышел альбом с Миной, который был очень популярен. Мы часто виделись на семейных праздниках до того, как разразилась пандемия COVID-19. Во время пандемии он уединился на своей вилле на озере Комо и старается ее не покидать. Однако мы часто говорим по телефону. Он, как обычно, комментирует все новости. Мне кажется, для 84 лет он чувствует себя очень хорошо.

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