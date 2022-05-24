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Коммерсантъ FM
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2,479 триллиона рублей составлял на 1 мая 2022 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 мая 2021 года, долг регионов был равен 2,44 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 39 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 мая такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 794 млрд руб., на банковские кредиты — 196 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1,444 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 26 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 80 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 мая 2022 года составлял еще 344 млрд руб.

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