Многоголосные танцы

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«Страсти по Наташе. Мемуары. Свидетельства. Критика» — первая книга о мировой звезде Наталье Осиповой стала самым полным, объемным и оригинальным из всех «творческих портретов» — самого популярного в России балетного жанра со времен СССР. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страсти по Наташе: Мемуары. Свидетельства. Критика / Авт.-сост. Марина Лапина.— М.: 2022

Фото: Денис Ландин Страсти по Наташе: Мемуары. Свидетельства. Критика / Авт.-сост. Марина Лапина.— М.: 2022

Фото: Денис Ландин

Книга об исключительной балерине Наталье Осиповой тоже получилась исключительной: школярски-академический жанр «творческого портрета» обернулся динамичным, мозаичным по форме, почти детективным романом. В нем десятки очевидцев с разных позиций взахлеб рассказывают о героине («Осипова гениальна», «У этого человека есть особая энергия из бездонных неисследованных глубин психики», «Она всегда все переделает и сделает по-своему», «Таких, как она, нет не только в Большом, но и нигде в мире»). Сама она вклинивается в эти рассказы с отнюдь не звездными, снижающими пафос монологами («…к каждой партии подходила так: у меня не получится, мне это не подходит, я ужасная, я кошмар…») и с поразительной откровенностью объясняет мотивы собственных решений и поступков своих героинь. Читателю, как какому-нибудь Пуаро, предстоит самому разобраться в этой захватывающей истории, выслушав все свидетельства и просмотрев две сотни книжных фотографий и видеозаписей в интернете, ключ к которым дают рассыпанные в книге QR-коды.

Здесь нарушены все правила, по которым испокон веков создавались книги о знаковых фигурах отечественного балета. Прежде всего у «Страстей по Наташе» нет литературного автора. Автор Марина Лапина не искусствовед и не писатель, она предпочитает называть книгу «проектом». Московская балетоманка с давним, еще советским стажем, чью страсть к балету в новые времена реанимировала именно Наталья Осипова, решилась взяться за «проект» лет пять назад. Уже после того, как балерина, в которой Алексей Ратманский видел наиболее «полное воплощение манеры и традиций Большого», покинула не только родной театр по причине творческого голода («в тот момент, когда я чувствую, что должна много сделать, я сижу и ничего не делаю»), но и Россию. И стала примой лондонского Королевского балета с почти бескрайним репертуаром.

Для реализации «проекта» Марина Лапина собрала почти все рецензии, что были опубликованы в мире о Наталье Осиповой с 2004 года — момента ее выпуска из Московской академии хореографии; записала рассказы тех, кто работал с балериной,— от первой учительницы до ее нынешнего начальника Кевина О’Хейра, балетного худрука «Ковент-Гардена». Уговорила саму героиню рассказать об основных этапах своей жизни, что известная своей непосредственностью балерина и сделала с редкой искренностью.

Получился гигантский том весом два килограмма и объемом 450 страниц, с гомеровским списком из 170 ее ролей, скрупулезно подсчитанных Михаилом Смондыревым, еще одним фанатом Осиповой, и головокружительным количеством знаменитостей, рассказывающих о Наталье Осиповой. Многоголосие партнеров Осиповой, ее репетиторов, балетмейстеров, руководителей компаний, дирижеров, менеджеров из России, США, Англии — отовсюду, где она с неизменным постоянством взрывала благостное течение балетной жизни, заставляет забыть об отсутствии у этой артистки официальных российских званий и регалий. Впрочем, живущая в США Ирина Колпакова, ленинградская прима, народная артистка СССР и Герой Социалистического Труда, поработав с Натальей, считает это несущественным: «Она не заслуженная, не народная. Она — Наталья Осипова. Этого достаточно».

Однако основной корпус текстов книги — свидетельства именитых критиков, их скорострельные отклики на выступления балерины. Эти фрагменты рецензий поймали стремительное время, отразив эволюцию артистки, рост ее техники и актерского мастерства, смену пристрастий и приоритетов. Автор книги сохранила не только восторги, но и ругань современников, оставив, в частности, все пять отрицательных рецензий на выпускной концерт МГАХ 2004 года, в котором 18-летняя Осипова танцевала и Одетту, и Одиллию — партии, до которых она дозреет лишь через семь лет, исполнив «Лебединое озеро» в Михайловском театре. В Большом этот балет ей так и не дадут станцевать, равно как и «Спящую красавицу», и «Щелкунчик», и «Раймонду» — Юрий Григорович, автор московских редакций, считал ее недостаточно академичной.

Судьбоносные для балерины роли, названные в книге «Вехи», Наталья Осипова определила сама, подробно обосновав свой выбор,— каждой из двенадцати посвящена отдельная глава. Еще один раздел отдан «удачам» — таких Осипова насчитала чертову дюжину. Завершается книга сотней страниц, отданных разнообразным проектам балерины — программам, созданным Натальей с разными авторами вне театральных трупп. А начинается «проект» как нормальная биография — тематическими главами: школа, московский Большой, Американский балетный театр, петербургский Михайловский, лондонский «Ковент-Гарден», Пермский театр оперы и балета. Зигзаги биографии героини предваряет «Прыжок в настоящее» — большая статья покойного театроведа Вадима Гаевского, написанная специально для этого сборника.

Сложная структура, огромное количество иллюстраций и экстремальная разноголосица текстов — серьезный вызов для дизайнера, с которым великолепно справился Денис Ландин, придавший книге европейскую элегантность, от которой только выигрывает этот оммаж самой страстной, отважной и непредсказуемой балерине XXI века, покинувшей Большой театр ради того, чтобы танцевать русскую классику, а теперь готовой на любые жертвы ради интернациональной современности.