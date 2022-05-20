Для спасения Ромы Жалабанова не хватает 919 791 руб.

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Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Роме по жизненным показаниям требуется трансплантация костного мозга. Мы проведем ее от неродственного донора из зарубежного регистра. Организацией подбора и активации донора, а также доставкой трансплантата в клинику занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата 1 964 791 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Дон-ТР» соберут 45 тыс. руб. Не хватает 919 791 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Рому Жалабанова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Роминой мамы — Татьяны Александровны Хохлачевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда