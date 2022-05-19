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Сегодня исполняется 58 лет министру спорта РФ Олегу Матыцину

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Матыцин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев:

— Дорогой Олег Васильевич! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! За многие годы нашего знакомства не раз убеждался в Вашем высоком профессионализме и человеческой порядочности. Не сомневаюсь, что Ваши лучшие качества — заряженность на результат и умение объединять вокруг себя единомышленников — помогут российским спортсменам и сейчас, в непростое для них время, устанавливать новые рекорды, демонстрировать высокий класс, быть еще быстрее, выше и сильнее. Уверен, что вместе с вами мы обречены на успех!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»