Ушедшие и отключенные

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В России продолжают существовать несколько десятков иностранных СМИ, но ряд известных медиа прекратили работать — как по инициативе российских властей, так и по своей собственной. Так, Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», Deutsche Welle, Bellingcat и Meduza (они внесены в России в реестр СМИ-иноагентов), а также Bild, BBC, сайт французского радио RFI, белорусское «Еврорадио», эстонское издание Postimees, израильские «Девятый канал» и «Вести Израиля». В свою очередь, агентство Bloomberg приостановило работу в России, а американские телеканалы CNN, CBS News, ABC News, немецкие ZDF и ARD, французский France 24 и японский NHK прекратили вещание в РФ. Discovery также приостановил вещание, в эту компанию входят каналы HGTV, Animal Planet, TLC, Eurosport. Также приостановили вещание детские каналы Cartoon Network и JimJam, международная телекомпания TV5Monde. Издательство Hearst отозвало лицензию журналов Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan, после чего российский медиахолдинг Independent Media заявил о намерении продолжать выпускать журналы под новыми наименованиями. Издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler, объявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность в России.

Информационный центр “Ъ”