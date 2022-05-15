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Коммерсантъ FM
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29-й тур

«Уфа»—«Арсенал» 2:1

Кабутов, 13; Агаларов, 75 — Кингс Кангва, 25. Удаление: Эванс Кангва, 72 (2 ж. к.).

«Локомотив»—«Динамо» 3:3

Едвай, 28; Кухта, 65; Керк, 72 — Смолов, 9; Захарян, 73; Фомин, 38 (пен.).

«Ростов»—«Химки» 2:1

Тугарев, 12; Полоз, 17 — Мирзов, 90+5.

«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:0

Конате, 54. Удаление: Семенов («Ахмат»), 54 (2 ж. к.).

«Урал»—«Рубин» 3:0

Бикфалви, 23, 72; Шатов, 57.

«Спартак»—«Зенит» 1:1

Соболев, 49 — Мостовой, 90+1 (пен.).

«Краснодар»—ЦСКА 1:0

Кривцов, 75.

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Зенит»198266:2765
2. «Динамо»165852:3653
3. «Сочи»165849:2953
4. «Краснодар»147841:2949
5. ЦСКА1451038:2947
6. «Локомотив»129842:3945
7. «Ахмат»1321435:3741
8. «Крылья Советов»1251239:3541
9. «Ростов»1081147:4738
10. «Спартак»1081136:3938
11. «Нижний Новгород»791325:3930
12. «Урал»791325:3430
13. «Химки»6111232:4629
14. «Рубин»851633:5429
15. «Уфа»5121227:3927
16. «Арсенал»581629:5723
  • Газета «Коммерсантъ» №83/П от 16.05.2022, стр. 12

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