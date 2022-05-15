В Н П М О 1. «Зенит» 19 8 2 66:27 65 2. «Динамо» 16 5 8 52:36 53 3. «Сочи» 16 5 8 49:29 53 4. «Краснодар» 14 7 8 41:29 49 5. ЦСКА 14 5 10 38:29 47 6. «Локомотив» 12 9 8 42:39 45 7. «Ахмат» 13 2 14 35:37 41 8. «Крылья Советов» 12 5 12 39:35 41 9. «Ростов» 10 8 11 47:47 38 10. «Спартак» 10 8 11 36:39 38 11. «Нижний Новгород» 7 9 13 25:39 30 12. «Урал» 7 9 13 25:34 30 13. «Химки» 6 11 12 32:46 29 14. «Рубин» 8 5 16 33:54 29 15. «Уфа» 5 12 12 27:39 27 16. «Арсенал» 5 8 16 29:57 23