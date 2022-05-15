«Уфа»—«Арсенал» 2:1
Кабутов, 13; Агаларов, 75 — Кингс Кангва, 25. Удаление: Эванс Кангва, 72 (2 ж. к.).
«Локомотив»—«Динамо» 3:3
Едвай, 28; Кухта, 65; Керк, 72 — Смолов, 9; Захарян, 73; Фомин, 38 (пен.).
«Ростов»—«Химки» 2:1
Тугарев, 12; Полоз, 17 — Мирзов, 90+5.
«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:0
Конате, 54. Удаление: Семенов («Ахмат»), 54 (2 ж. к.).
«Урал»—«Рубин» 3:0
Бикфалви, 23, 72; Шатов, 57.
«Спартак»—«Зенит» 1:1
Соболев, 49 — Мостовой, 90+1 (пен.).
«Краснодар»—ЦСКА 1:0
Кривцов, 75.
Турнирная таблица