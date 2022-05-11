Вклады отстали от инфляции

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Банки стремительно снижают доходность вкладов: к концу апреля средняя максимальная ставка крупнейших кредитных организаций опустилась ниже ключевой и находится в отрицательной зоне относительно высокой инфляции. Эксперты и участники рынка объясняют динамику фактическим отсутствием альтернатив для хранения средств граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ЦБ, в третьей декаде апреля средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 крупнейших банков упала до 13% с 15–16,58% в первой и второй декадах. В мониторинг ЦБ вошли вклады Сбербанка, ВТБ, ГПБ, Альфа-банка, РСХБ, ФК «Открытие», Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, ПСБ, Совкомбанка. Если еще в середине апреля ставки по вкладам в них составляли 15–16%, то сейчас упали до 11–13,75%. При этом, по данным макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года составил 22%.

В результате реальная доходность вкладов находится в отрицательной зоне, говорит независимый эксперт Андрей Бархота. По его мнению, темпы роста вкладов в таких условиях окажутся «не столь высокими», а банки будут вынуждены просить ликвидность у ЦБ. Положительная реальная доходность рублевых вкладов отмечалась в 2019–2020 годах, отмечает господин Бархота. По его оценке, с учетом текущей динамики на рынке вкладов и тонкой настройки процентной политики средняя максимальная ставка по вкладам в рублях к концу года составит только 9–10%.

По словам руководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилла Комарова, «значительную часть портфеля сейчас можно держать на обычных рублевых вкладах и все еще получать хороший доход, однако это ненадолго», поскольку ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, а за ней будут падать и доходности по депозитам. В итоге в 2022 году в России сформируется существенный разрыв между инфляцией и доходностью консервативных инструментов размещения капитала (депозиты, ОФЗ, облигации квазигосударственных компаний), полагает директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

С дальнейшим падением ставок вкладчики будут искать более доходную альтернативу, но их немного. Безусловно, на этом фоне какая-то часть депозитов придет на фондовый рынок, отмечает господин Сосновский: «Первый транш ожидается в конце мая—июне, когда начнут высвобождаться деньги, размещенные в конце февраля — начале марта в трехмесячные депозиты под ставку более 20%». Впрочем, котировки российских акций по-прежнему очень волатильны, и в рамках консервативного портфеля доходность может не превысить 10%, есть и «вопросы по объемам дивидендов», уточняет Андрей Бархота. Он полагает, что по уровню риска альтернатив вкладам практически нет.

Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин поясняет, что покупка недвижимости обеспечивает защиту от инфляции, но требует больших инвестиций и больших сроков инвестирования.

Альтернативой классическим сберегательным инструментам, отмечает господин Монастыршин, традиционно выступали ОФЗ с привязкой к инфляции: «Такие облигации обеспечивают доходность примерно на 2% выше уровня инфляции. В апреле инфляция составила 17,6%, а во втором полугодии с высокой вероятностью будет в диапазоне 18–23% годовых. Таким образом, инфляционные ОФЗ обеспечат доходность выше 20% годовых». Также, по мнению эксперта, можно обратить внимание на облигации с фиксированным купоном надежных эмитентов первого-второго эшелонов (Сбербанк, «Роснефть», МТС, «Ростелеком», ПИК и др.), сейчас их можно купить с доходностью 12–14% годовых на срок от полугода до четырех лет.

Аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский полагает, что ситуация может выправиться во втором квартале 2023 года, когда ожидается существенное замедление инфляционного давления в экономике России. По предварительной оценке, прирост индекса потребительских цен в годовом выражении в конце первого полугодия 2023 года может опуститься ниже 10%, а к концу года ЦБ рассчитывает на замедление инфляции до 5–7% в годовом выражении, поясняет аналитик: «Таким образом, вклад или накопительный счет, открытый на предлагаемых сейчас условиях, позволит через год получить процент, который превысит уровень инфляции».

Ольга Шерункова