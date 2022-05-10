«Динамо» задавило авторитетом

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Первым финалистом Кубка России стало «Динамо», которое на своем поле нанесло поражение «Алании», представляющей Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Москвичи забили три безответных мяча и в решающем матче турнира встретятся с победителем второго полуфинала «Спартак»—«Енисей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Динамо» и «Алания»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами «Динамо» и «Алания»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед полуфиналом «Динамо»—«Алания», в котором одному из лидеров премьер-лиги противостояла седьмая на данный момент команда первого дивизиона, было не все так очевидно, как могло показаться. Столичный клуб что-то заштормило на финишном отрезке сезона: москвичи потеряли надежду на золотые медали в чемпионате России, и теперь из их рук уплывает даже серебро. Три поражения подряд привели к тому, что бело-голубых уже догнал «Сочи», а впереди у них два сложных матча — с «Локомотивом» и главным конкурентом в борьбе за второе место. И в такой непростой ситуации «Динамо» приходится еще сражаться за Кубок страны.

Да и «Алания» уже доказала, что с «кубковостью» у нее все в порядке и авторитетов для нее не существует. В четвертьфинале она выбила из турнира сам «Зенит», сравняв счет на исходе основного времени и победив чемпиона России в серии пенальти. А еще впечатлял и такой показатель «Алании» в первенстве ФНЛ, как забитые голы.

В 36 встречах она наколотила 72 мяча. Правда, и напропускали горячие владикавказцы много — полтинник. Причем непосредственно перед полуфиналом они так же, как и «Динамо», потерпели крупное поражение со счетом 2:5.

По всем приметам матч на «ВТБ Арене» обещал быть зрелищным. И гости сразу же чуть не получили от Федора Смолова, который, впрочем, не успел поправить прицел и запулил мяч из выгодного положения в молоко. Затем динамовский форвард пробил точнее, вследствие чего возник еще один голевой момент, когда Арсен Захарян мог отличиться на добивании. Следом Себастьян Шиманьский угодил в перекладину, и вообще, в штрафной площади «Алании» полыхал пожар, который самоотверженно тушил вратарь Ростислав Солдатенко. Но на 22-й минуте и он оказался бессилен против того же Смолова, просто не имевшего права загубить удобную передачу Дениса Макарова.

Владикавказцы вчистую проиграли дебютную часть матча и в атаке выглядели довольно беззубо. Первым зубы показал Давид Кобесов, чей коварный удар отразил Макаров, которому в том эпизоде, как говорится, чуйка подсказала, что надо подстраховать своего голкипера Игоря Лещука. И все же это был лишь эпизод. «Динамо» по-прежнему владело практически тотальным преимуществом на всех участках поля, что выражалось в том числе в постоянном напряжении у ворот Солдатенко. Под занавес первого тайма только штанга спасла «Аланию» от верного гола после обводящего удара Шиманьского, и 0:1 к перерыву можно было назвать очень удачным результатом для нее.

Передышка как-то не пошла гостям на пользу. В самом начале второй половины набедокурил защитник Давид Шавлохов, так отдавший мяч назад вратарю, что его легко перехватил Смолов.

Солдатенко попытался исправить ошибку партнера, но динамовец отыграл его пасом на Захаряна, который поразил уже почти беззащитные ворота. Только этот гол разбудил «Аланию», и она наконец-то заиграла в свой веселый футбол.

И тут уже ей впору было сетовать на отсутствие фарта. Алан Цараев из-за штрафной зарядил в перекладину, после чего мяч отскочил в линию, и еще защитник Дмитрий Скопинцев не позволил добить его в сетку. А как промахнулся Хетаг Хосонов уже из штрафной, когда Лещук ошибся на выходе, уму непостижимо.

В итоге же владикавказцы, увлекшись атакой, нарвались на контрвыпад «Динамо». Свежий и быстрый Константин Тюкавин, заменивший Смолова, убегал один на один с вратарем и заставил сфолить Шавлохова, которому при наличии желтой карточки арбитр Виталий Мешков предъявил прямую красную. Гости остались в меньшинстве и могли понести двойное наказание, если бы Шиманьский с того «стандарта» ударил чуть пониже, а так поляк опять попал в перекладину. Тем не менее отвертеться от третьего гола «Алании» не удалось. Тюкавин все же убежал от защитников благодаря тонкому пасу от Даниила Лесового и технично разобрался с Солдатенко. Динамовцы победили 3:0 и сыграют в финале Кубка России.

Александр Ильин