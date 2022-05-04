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Коммерсантъ FM
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Перенесенный матч 19-го тура

«Краснодар»—«Локомотив» 1:0

Черников, 83. Удаления: Апеков, 77; Черников, 90+5 (2 ж. к.) — Марадишвили, 48

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 27 18 7 2 64:26 61

2. «Динамо» 27 16 4 7 47:28 52

3. «Сочи» 27 15 4 8 48:29 49

4. ЦСКА 27 14 5 8 38:27 47

5. «Краснодар» 27 13 6 8 39:28 45

6. «Локомотив» 27 11 8 8 38:36 41

7. «Крылья Советов» 27 11 5 11 34:32 38

8. «Ахмат» 27 11 2 14 33:37 35

9. «Ростов» 27 9 7 11 45:46 34

10. «Спартак» 27 9 7 11 32:37 34

11. «Нижний Новгород» 27 7 8 12 25:38 29

12. «Химки» 27 6 11 10 31:43 29

11. «Рубин» 27 8 5 14 33:50 29

14. «Урал» 27 6 9 12 21:31 27

15. «Уфа» 27 4 11 12 25:38 23

16. «Арсенал» 27 5 7 15 27:54 22

  • Газета «Коммерсантъ» №78 от 05.05.2022, стр. 12

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