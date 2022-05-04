Перенесенный матч 19-го тура

«Краснодар»—«Локомотив» 1:0
Черников, 83. Удаления: Апеков, 77; Черников, 90+5 (2 ж. к.) — Марадишвили, 48
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 27 18 7 2 64:26 61
2. «Динамо» 27 16 4 7 47:28 52
3. «Сочи» 27 15 4 8 48:29 49
4. ЦСКА 27 14 5 8 38:27 47
5. «Краснодар» 27 13 6 8 39:28 45
6. «Локомотив» 27 11 8 8 38:36 41
7. «Крылья Советов» 27 11 5 11 34:32 38
8. «Ахмат» 27 11 2 14 33:37 35
9. «Ростов» 27 9 7 11 45:46 34
10. «Спартак» 27 9 7 11 32:37 34
11. «Нижний Новгород» 27 7 8 12 25:38 29
12. «Химки» 27 6 11 10 31:43 29
11. «Рубин» 27 8 5 14 33:50 29
14. «Урал» 27 6 9 12 21:31 27
15. «Уфа» 27 4 11 12 25:38 23
16. «Арсенал» 27 5 7 15 27:54 22