КХЛ опустилась на седьмое место

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заняла седьмое место в рейтинге средней посещаемости среди европейских чемпионатов в сезоне-2021/22. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). IIHF опубликовала рейтинг средней посещаемости впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Средняя посещаемость КХЛ в прошедшем сезоне упала на 63% по сравнению с последним сезоном перед пандемией коронавируса из-за ограничений в большинстве регионов и составила 2382 человека. Первое место в рейтинге заняла Национальная лига Швейцарии (6139 человек), второе — Шведская хоккейная лига (4738), третье — Немецкая хоккейная лига (3059). Наименьшей потери средней посещаемости удалось избежать Элитной хоккейной лиге Великобритании (5%), которая заняла четвертую строчку в рейтинге (2885).

Также IIHF опубликовала рейтинг из 100 самых посещаемых клубов Европы. Первое место удержал швейцарский «Берн» со средней посещаемостью 13 348 человек, на вторую строчку с седьмой поднялась шведская «Фрёлунда» (8531 человек), на третью с 35-й позиции поднялся швейцарский «Фрибур» (8324). Лучшим клубом, представляющим КХЛ, стало минское «Динамо», опустившееся с шестого на восьмое место (6304), СКА опустился со второго на 35-е (4211), «Ак Барс» — с 19-го на 49-е (3403), ЦСКА — с 14-го на 77-е (2378).

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2021/22 стал ЦСКА, победивший в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

ТАСС