Лучшие бомбардиры чемпионата НХЛ

|И
|Г
|П
|О
|О/И
|1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|79
|44
|78
|122
|1,54
|2. Джонатан Юбердо («Флорида»)
|80
|30
|85
|115
|1,44
|3. Джонни Годро («Калгари»)
|80
|39
|74
|113
|1,41
|4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|79
|55
|54
|109
|1.38
|5. Остон Мэттьюз («Торонто»)
|73
|60
|46
|106
|1,45
|6. Кирилл Капризов («Миннесота»)
|79
|45
|60
|105
|1,33
|7. Мэттью Ткачак («Калгари»)
|80
|41
|61
|102
|1,28
|8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бей»)
|79
|39
|62
|101
|1,28
|9. Митчелл Марнер («Торонто»)
|72
|35
|62
|97
|1,35
|10. Джейти Миллер («Ванкувер»)
|78
|31
|66
|97
|1,24
|11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
|75
|22
|74
|96
|1,28
|15. Александр Овечкин («Вашингтон»)
|77
|50
|40
|90
|1,17
|26. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
|74
|34
|48
|82
|1,11
|38. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
|77
|24
|53
|77
|1,00
|41. Павел Бучневич («Сент-Луис»)
|72
|30
|46
|76
|1,06
|52. Андрей Свечников («Каролина»)
|78
|30
|39
|69
|0,88
|56. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)
|45
|24
|42
|66
|1,47