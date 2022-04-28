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Коммерсантъ FM
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Лучшие бомбардиры чемпионата НХЛ

ИГПОО/И
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)7944781221,54
2. Джонатан Юбердо («Флорида»)8030851151,44
3. Джонни Годро («Калгари»)8039741131,41
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)7955541091.38
5. Остон Мэттьюз («Торонто»)7360461061,45
6. Кирилл Капризов («Миннесота»)7945601051,33
7. Мэттью Ткачак («Калгари»)8041611021,28
8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бей»)7939621011,28
9. Митчелл Марнер («Торонто»)723562971,35
10. Джейти Миллер («Ванкувер»)783166971,24
11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)752274961,28
15. Александр Овечкин («Вашингтон»)775040901,17
26. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)743448821,11
38. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)772453771,00
41. Павел Бучневич («Сент-Луис»)723046761,06
52. Андрей Свечников («Каролина»)783039690,88
56. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)452442661,47

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