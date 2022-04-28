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Основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel как совместное предприятие российской «Севергрупп» Алексея Мордашова и немецкой TUI Group. Стороны получили 51% и 49% соответственно. Доля TUI постепенно снижалась: до 25% в 2015 году и до 10% в 2018 году. В марте 2021 года группа полностью вышла из российского бизнеса. Компания сохранила бренд TUI по лицензионному соглашению. В марте 2022 года оператор сменил название на Fun&Sun. В апреле 2022 года владельцем 75% ООО «ТТ-Трэвел», основного юрлица Fun&Sun, стал гендиректор компании Тарас Демура. Еще 25% сейчас остаются у ООО «КН-Холдинг», которое до конца 2021 года контролировалось Кириллом и Никитой Мордашовыми, а сейчас Игорем Воскресенским. По данным в федеральном реестре туроператоров, общий объем реализованных «ТТ-Трэвел» туров за рубеж составил 41,4 млрд руб., а число отправленных на отдых туристов — 803,6 тыс. человек.