Другие новые меры поддержки экономики

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Одновременно с квазиналоговыми льготами по соцплатежам правительством, согласно утвержденным вчера решениям, скорректируются и действующие меры поддержки экономики. В частности, планируется продлить до конца года программу льготной ипотеки на новостройки, которая истекает в середине лета, а также по мере снижения ключевой ставки ЦБ рассмотреть и снижение ставки по ней (с 12%, которых ставка по программе достигла месяц назад, до 9%). Также предлагается расширить систему гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБ.РФ за счет ее распространения не только на системообразующие предприятия, но и на другие крупные компании, которые такого статуса не имеют. Напомним, речь идет о кредитах на пополнение оборотных средств по ставке под 11% годовых — как отмечают в Минэкономики, расширенная программа будет доступна крупным предприятиям с выручкой до 100 млрд руб. Ожидается, что это позволит увеличить вдвое кредитование реального сектора — в общей сложности кредитование в рамках этой программы должно достичь 1,1 трлн руб.

Евгения Крючкова