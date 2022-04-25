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Турнирная таблица чемпионата России по футболу

«Краснодар»—«Зенит» 1:3

Манелов, 73 — Сергеев, 35; Малком, 42; Оздоев, 88.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 26 17 7 2 61:25 58

2. «Динамо» 26 16 4 5 45:25 52

3. ЦСКА 26 14 5 7 38:25 47

4. «Сочи» 26 14 4 8 42:29 46

5. «Локомотив» 25 11 8 6 37:32 41

6. «Краснодар» 25 11 6 8 36:27 39

7. «Крылья Советов» 26 11 5 10 33:30 38

8. «Ростов» 26 9 7 10 44:44 34

9. «Ахмат» 26 10 2 14 31:37 32

10. «Спартак» 26 8 7 11 30:36 31

11. «Рубин» 26 8 5 13 33:44 29

12. «Нижний Новгород» 26 7 7 12 23:36 28

13. «Химки» 26 6 10 10 30:42 28

14. «Урал» 26 5 9 12 18:29 24

15. «Уфа» 26 4 10 12 24:37 22

16. «Арсенал» 26 5 6 15 25:52 21

  • Газета «Коммерсантъ» №73 от 26.04.2022, стр. 12

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