«Урал»—«Уфа» 2:1
Бикфалви, 25; Микшич, 53 — Агаларов, 80.
«Локомотив»—«Нижний Новгород» 2:1
Жемалетдинов, 37, 53 — Кравцов, 78. Удаление: Берковский («Нижний Новгород»), 70.
«Сочи»—«Ахмат» 3:2
Кассьерра, 53; Юсупов, 57; Терехов, 84 — Садулаев, 31; Себай, 66.
«Рубин»—«Арсенал» 1:0
Ломовицкий, 23.
«Химки»—«Крылья Советов» 4:1
Глушаков, 45; Мирзов, 50; Садыгов, 88; Солдатенков, 89 (автогол) — Глушенков, 29. Удаления: Якуба, 44 (2 ж. к.), Бейл (оба — «Крылья Советов»), 61.
«Ростов»—«Спартак» 3:2
Тугарев, 14; Полоз, 75 (пен.); Соу, 90+5 (пен.) — Соболев, 17; Литвинов, 90+1.
ЦСКА—«Динамо» 1:0
Эджуке, 67.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 25 16 7 2 58:24 55
2. «Динамо» 26 16 4 5 45:25 52
3. ЦСКА 26 14 5 7 38:25 47
4. «Сочи» 26 14 4 8 42:29 46
5. «Локомотив» 25 11 8 6 37:32 41
6. «Краснодар» 24 11 6 7 35:24 39
7. «Крылья Советов» 26 11 5 10 33:30 38
8. «Ростов» 26 9 7 10 44:44 34
9. «Ахмат» 26 10 2 14 31:37 32
10. «Спартак» 26 8 7 11 30:36 31
11. «Рубин» 26 8 5 13 33:44 29
12. «Нижний Новгород» 26 7 7 12 23:36 28
13. «Химки» 26 6 10 10 30:42 28
14. «Урал» 26 5 9 12 18:29 24
15. «Уфа» 26 4 10 12 24:37 22
16. «Арсенал» 26 5 6 15 25:52 21
Матч «Краснодар»—«Зенит» пройдет сегодня.