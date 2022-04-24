2 1 мин. ...

«Урал»—«Уфа» 2:1

Бикфалви, 25; Микшич, 53 — Агаларов, 80.

«Локомотив»—«Нижний Новгород» 2:1

Жемалетдинов, 37, 53 — Кравцов, 78. Удаление: Берковский («Нижний Новгород»), 70.

«Сочи»—«Ахмат» 3:2

Кассьерра, 53; Юсупов, 57; Терехов, 84 — Садулаев, 31; Себай, 66.

«Рубин»—«Арсенал» 1:0

Ломовицкий, 23.

«Химки»—«Крылья Советов» 4:1

Глушаков, 45; Мирзов, 50; Садыгов, 88; Солдатенков, 89 (автогол) — Глушенков, 29. Удаления: Якуба, 44 (2 ж. к.), Бейл (оба — «Крылья Советов»), 61.

«Ростов»—«Спартак» 3:2

Тугарев, 14; Полоз, 75 (пен.); Соу, 90+5 (пен.) — Соболев, 17; Литвинов, 90+1.

ЦСКА—«Динамо» 1:0

Эджуке, 67.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 25 16 7 2 58:24 55

2. «Динамо» 26 16 4 5 45:25 52

3. ЦСКА 26 14 5 7 38:25 47

4. «Сочи» 26 14 4 8 42:29 46

5. «Локомотив» 25 11 8 6 37:32 41

6. «Краснодар» 24 11 6 7 35:24 39

7. «Крылья Советов» 26 11 5 10 33:30 38

8. «Ростов» 26 9 7 10 44:44 34

9. «Ахмат» 26 10 2 14 31:37 32

10. «Спартак» 26 8 7 11 30:36 31

11. «Рубин» 26 8 5 13 33:44 29

12. «Нижний Новгород» 26 7 7 12 23:36 28

13. «Химки» 26 6 10 10 30:42 28

14. «Урал» 26 5 9 12 18:29 24

15. «Уфа» 26 4 10 12 24:37 22

16. «Арсенал» 26 5 6 15 25:52 21

Матч «Краснодар»—«Зенит» пройдет сегодня.