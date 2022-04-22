Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 50 и более заброшенными шайбами. Ранее лишь Уэйну Гретцки и Майку Босси удавалось в девяти регулярных чемпионатах добираться до отметки в 50 заброшенных шайб. Повторение их рекорда Овечкин оформил в четверг в матче против «Лас-Вегас Голден Найтс», в котором он забросил две шайбы (его команде это не помогло — «Вашингтон» уступил в овертайме 3:4). Тем не менее две заброшенные шайбы позволили Овечкину превзойти рекорд Теему Селянне по количеству голов в одном сезоне для игроков в возрасте 36 лет и старше. Финн отметился 48 шайбами в сезоне-2006/07. Кроме того, Овечкин стал самым возрастным игроком (36 лет и 215 дней) в истории лиги, забившим 50 голов за сезон, побив достижение Джонни Бьюсика (35 лет и 308 дней).

Всего за карьеру Александр Овечкин забросил в регулярных первенствах НХЛ 780 шайб. Это третий показатель в истории. На втором месте идет Горди Хоу, от которого россиянин отстает на 21 шайбу. Лидирует Гретцки — 894. На счету Овечкина 1410 очков по системе «гол+пас» (780+630). По этому показателю он вышел на 20-е место в истории, опередив Дейла Хаверчука (1409).

Александр Петров