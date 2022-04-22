«Манчестер Юнайтед» уступает «Манчестер Сити» по результатам за последние девять лет

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После того как «Манчестер Юнайтед» в 2013 году покинул Алекс Фергюсон, самый успешный главный тренер в истории клуба, эта команда начала по всем фронтам проигрывать своему самому принципиальному сопернику — «Манчестер Сити». За это время «Манчестер Юнайтед» по два раза взял серебро чемпионата Англии (2017/2018, 2020/2021) и суперкубок Англии (2013/2014, 2016/2017), по одному разу выиграл Кубок Англии (2015/2016) и Кубок Английской лиги (2016/2017).

На счету «Манчестер Сити» — четыре победы в английском чемпионате (2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), одна — в кубке (2018/2019), шесть — в кубке Английской лиги (2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) и две — в суперкубке (2018/2019, 2019/2020). Правда, на счету «Манчестер Юнайтед» есть титул победителя Лиги Европы (2016/2017), но в этом турнире «Манчестер Сити» за последние девять лет участия ни разу не принимал. А вот в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» лишь дважды продвигался до четвертьфинала (2013/2014, 2018/2019), в то время как «Манчестер Сити» по разу был в финале (2020/2021) и полуфинале (2015/2016).