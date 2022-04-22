Для спасения Арины Акимовой не хватает 712 183 руб.

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Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Арины грудопоясничный сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Искривление прогрессирует, грудная клетка и позвоночник деформированы, боли в спине и груди усилились и приобрели хронический характер. За последний год состояние девочки ухудшилось, ей тяжело сидеть и ходить, отмечаются нарушения в работе легких и сердца. Мы планируем провести хирургическое лечение с использованием динамической коррекции VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит устранить деформацию, сохранив подвижность позвоночника, и предотвратить возможные осложнения. После периода восстановления качество жизни девочки значительно улучшится».

Стоимость операции 1 543 183 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 712 183 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Акимову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Арины — Натальи Алексеевны Акимовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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