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Коммерсантъ FM
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Банку России сделали прошлое предложение

Меры поддержки экономики быстро теряют актуальность

“Ъ” стали известны детали дополнительных мер по поддержке экономики, которые по заданию правительства должен оценить и проработать Банк России. В основном это идеи, предложенные РСПП. Они относятся, в частности, к расчетам по внешней задолженности, расчетам за продажу экспортной выручки, операциям по корсчетам банков. Участники рынка отмечают, что ситуация меняется очень быстро, задачи приходится решать оперативно и некоторые из предложений, внесенных на прошлой неделе, уже стали по той или иной причине неактуальными.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов разослал министерствам и ведомствам письмо с перечнем возможных дополнительных мер по обеспечению развития российской экономики. Госорганы должны оценить предложения, выдвинутые участниками рынка, и проработать возможность их реализации.

Большинство мер, которые находятся в компетенции ЦБ РФ, предложил РСПП. Среди них, в частности, определение единого агента по централизованному исполнению обязательств российских заемщиков перед держателями еврооблигаций и проработка деталей его работы. Кроме того, ЦБ предложено рассмотреть возможность ограничить маржу банков при совершении экспортером обязательной продажи валютной выручки, «например, 0,5 коп. за единицу валюты», а также организовать широкую сеть «корреспондентских отношений в долларах США и евро между системно значимыми банками РФ».

Отдельный блок мер касается внешнеторговых сделок. Речь идет о возможности получать экспортную выручку на счета не того банка, который указан в экспортном контракте (банк уникального номера контракта, УНК), а также совершать оплату не со счетов банка УНК и ускорить перевод контрактов из банка в банк.

В ЦБ и РСПП не стали комментировать меры. Однако собеседник “Ъ”, знакомый с позицией РСПП, отметил, что часть из этих идей «уже устарела». В частности, пока обсуждается идея создания единого агента по выплатам держателям еврооблигаций, банки уже начали использовать механизм, который реализовал Минфин при погашении одного из выпусков евробондов (см. “Ъ” от 31 марта и 4 апреля).

Так, по словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, банк осуществил выплату процентов по еврооблигациям на общую сумму более $52 млн в рублях по курсу ЦБ. Часть суммы пришлась на резидентов РФ и дружественных стран (в эквиваленте $27 млн), а оставшиеся $25 млн приходились на резидентов недружественных стран. «Второй транш был зачислен на cчет типа С в рублях по курсу ЦБ»,— пояснил господин Пьянов. Россельхозбанк 21 апреля объявил, что планирует провести в рублях все выплаты процентов по еврооблигациям российским и иностранным держателям бумаг, «о конкретном способе технического проведения платежей» будет сообщено позже.

Как пояснил “Ъ” вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, «об инициативе ограничить маржу банков при продаже валютной выручки ЦБ обещал подумать, но сейчас есть только его рекомендации о курсе при продаже валюты импортерам — не более 2 руб. от биржевого». При этом, по его словам, в АБР считают, что ограничивать комиссию не надо — ситуация успокоилась, курс стабилизировался, и маржа снизилась сама собой. Что касается взаимного открытия корсчетов в валюте между системно значимыми кредитными организациями, то, по его словам, позиция регулятора сводится к тому, что банки сами должны налаживать корреспондентские отношения между собой.

Что касается проблемы создания широкой корсети в валюте между СЗКО, то ее, похоже не существует. Как рассказали “Ъ” в одном из банков, перевод средств в инвалюте между корсчетами, открытыми банками друг у друга, осуществляется без препятствий даже для небольших кредитных организаций: «Проблема, особенно для небольших региональных банков, в том, что многие крупные банки отказывают в открытии счета, а там, где соглашаются, сам процесс занимает очень много времени, да и тарифы на ведение счетов в долларах и евро существенно выросли».

Максим Буйлов, Полина Трифонова

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