Стабильный мастер нестабильных времен

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На 88-м году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист РФ, выдающийся российский театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец, памятный своими эпохальными спектаклями на сцене московского Театра армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Леонид Хейфец был уроженцем Минска, но, пожалуй, его можно назвать одним из самых «московских» режиссеров. Последний период своей жизни он ставил в Театре имени Маяковского, но самые знаменитые периоды творчества Хейфеца — хотя и не самые длительные — были связаны с Театром Советской (потом Российской) армии. Оба раза Хейфец уходил оттуда не по своей воле, и оба этих периода совпадали с эпохами надежд на лучшую судьбу страны.

Первый пришелся на вторую половину 1960-х — формально уже и не «оттепель», но все-таки время, еще сохранявшее ее отсвет. Тогда Хейфец выпустил на сцене академического военного театра несколько заметных спектаклей, и самый знаменитый из них — вошедший в историю советского театра на правах одной из ее абсолютных вершин спектакль «Смерть Иоанна Грозного» по пьесе Алексея Толстого. Тогда в воздухе уже пахло возможной реабилитацией Сталина, и спектакль Хейфеца недвусмысленно читался зрителями в том числе и как протест против тиранической власти в России. В этом случае вольность не была пресечена, но в 1970 году после цензурного запрета одного из других своих спектаклей Хейфец вместе с группой коллег вынужден был уйти из театра.

В конце 1980-х годов, во время следующей оттепели, труппа, не забывавшая все эти годы успеха «Смерти Иоанна Грозного», пригласила Хейфеца, уже признанного мастера, вернуться в Театр армии. Тогда-то он и поставил один из самых важных спектаклей горбачевской перестройки — «Павел I» по пьесе Дмитрия Мережковского.

В нем одну из своих лучших ролей сыграл великий актер Олег Борисов, а Хейфец опять горько и вдумчиво говорил с театральных подмостков о судьбе страны и о судьбе власти. И вновь через несколько лет режиссеру пришлось покинуть театр — теперь, правда, уже не из-за цензуры, а в соответствии с обстоятельствами совершенно новой реальности: он стал жертвой бандитских разборок вокруг театральной недвижимости.

Между двумя этими яркими периодами на армейской сцене Леонид Хейфец почти два десятилетия работал в театре вроде бы далеком от какой-либо «злобы дня» — в Малом театре. Он был просто штатным, очередным режиссером, но спектакли его (такие как «Летние прогулки» Салынского, шекспировский «Король Лир» или «Картина» Даниила Гранина) составляли опору всего репертуара «дома Островского».

В целом же Хейфец был, наверное, одним из самых стабильных и сильных театральных профессионалов своего поколения. У него могли выходить спектакли более удачные или менее удачные, но качество выделки и то, что называется в театральном обиходе «разбором», то есть пониманием драматического содержания пьесы, всегда было безупречным.

В ГИТИСе на рубеже пятидесятых-шестидесятых он учился у Алексея Попова и Марии Кнебель, бывших, в свою очередь, учениками Константина Станиславского — то есть главную методологию русского драматического театра Хейфец получил, что называется, из первых рук. Конечно, в советском театральном образовании метод Станиславского часто превращался в набор выхолощенных догм. Однако Леонид Хейфец был не просто верным жрецом культовой «системы», но в первую очередь ее глубоким знатоком, вдохновенным и тонким проводником.

Ученик великих педагогов, он и сам много десятилетий занимался педагогической деятельностью и стал одним из лучших театральных учителей в России, как для актеров, так и для режиссеров. Он знал, как обнаружить талант и как превратить его обладателя в настоящего профессионала. Среди выпускников его мастерской — Виктория Толстоганова, Павел Деревянко, Александр Усов, молодые, но уже известные режиссеры Александр Молочников, Никита Бетехтин, Дмитрий Акриш и многие другие. Для них, как и для многих зрителей, Леонид Хейфец останется настоящим мастером, знатоком всех тайных законов не только сцены, но и самой жизни.

Эсфирь Штейнбок