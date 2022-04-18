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Коммерсантъ FM
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Не только сытые времена

Евгения Милова о светской жизни

Светская неделя прошла в демонстрационном режиме. Из нее в полной мере можно понять, на каком хлебе и воде (морепродуктах и шампанском пока тоже) придется сидеть участникам светских процессов: изобразительное искусство, отечественное кино, похожее на голливудское, и отечественное кино глубоко патриотическое, а также юбилеи почетных граждан.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Строго говоря, статус «почетного гражданина» у актера и спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивена Сигала есть только в Калмыкии, но не стоит забывать, что российский паспорт ему вручал лично Владимир Путин, что, конечно, ставит его в ряд граждан по меньшей мере особенных. В соответствии с особенностью собрались и гости его 70-летия в ресторане «Марио»: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, Владимир Соловьев, Виктор Дробыш, Дмитрий Брейтенбихер и посол Гренады в РФ Олег Фирер. Господин Сигал пообещал гостям оставаться с ними не только в сытые времена. Тут бы администрации ресторана узреть намеки на недостаточную хлебосольность и обидеться, но обошлось. Именинник исполнил несколько собственных блюзовых композиций и заключил, что Россия и Украина — одна семья.

Днем позже в Гостином дворе открывалась старейшая ярмарка «Арт Москва», где теперь одновременно продается антиквариат, совриск и ювелирные украшения. В отличие от Art Russia двухнедельной давности теперь по Гостиному двору ходили более опытные покупатели, среди которых оказался и Григорий Березкин, накануне пополнивший санкционные списки Великобритании, что с виду не отразилось на его интересе к современному искусству. Также на VIP-превью ярмарки были замечены Марина и Александр Раппопорт, Софья Троценко, Кристина Краснянская, Евгения Попова, Марина Долидзе, Виктория Аминова, Ирина Хакамада, Анита Гиговская. Взамен Тимати к искусству приценивался певец Сергей Жуков. Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин рассказывал, что столкнулся с неожиданным для себя явлением — забаненные европейскими аукционными домами коллекционеры из России повернулись лицом к родине: «За то время, что они вообще не интересовались российским искусством, у нас появилось много классных художников».

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», основанного на реальных событиях. В 1943 году докфильм «Разгром немецких войск под Москвой», снятый Ильей Копалиным и Леонидом Варламовым в рекордные сроки, получил первую в истории «Оскара» номинацию «Лучший документальный фильм», а Советский Союз — первого «Оскара», хотя тогда статус этой награды еще не был таким значительным (подробнее см. спецпроект на «Ъ-Онлайн»). Премьеру фильма, где было все, что он так любит, не смог пропустить Владимир Мединский — у него выдалось свободное время в графике российско-украинских переговоров. Премьера продемонстрировала нерушимость и полноту рядов кинематографистов и деятелей культуры: были Антон Златопольский, Вадим Верещагин, Александр Кибовский, Юлиана Слащева, Владимир Хотиненко и Ситора Алиева. Немного тише прошла премьера фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось». Картине предстоит покорять российский прокат под слоганом «Это полный трындец». «У нас роспись больше чем на тысячу экранов в силу понятных обстоятельств»,— отметил продюсер Артем Васильев. Предыдущая картина господина Соколова «Папа, сдохни» шла в 200 кинотеатрах и собрала 2,6 млн руб. Правда, потом фильм стал феноменом американского рейтингового сайта IMDb и приобрел на родине статус культового.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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