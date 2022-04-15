Для спасения Насти Ивановой не хватает 790 400 руб.

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Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Настя не может стоять и ходить, нарушено мочеиспускание и дефекация. По поводу вывихов тазобедренных суставов проведена не одна операция, но ситуация только ухудшилась. Постоянно обостряется инфекция мочеполовых путей, что угрожает почкам, терапия не помогает. Надо разобраться, может ли операция на спинном мозге улучшить движения в ногах, нужны ли ортопедические операции, какое лечение необходимо для прекращения рецидивов инфекции. Реабилитолог, дефектолог и психолог должны разработать план подготовки девочки к школе, чтобы она была максимально самостоятельна и не отставала от программы».

Стоимость обследования и планирования 1 013 400 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 790 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Иванову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Светланы Вячеславовны Ивановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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